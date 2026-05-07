El Cristo de Telde se trasladará a Teror tras la misa del papa León XIV en Gran Canaria

La imagen del Santo Cristo de Telde será trasladada a la Basílica de Teror después de la misa multitudinaria que el papa León XIV presidirá el jueves 11 de junio en el Estadio de Gran Canaria, según avanza TeldeActualidad.

La talla permanecerá en la villa mariana para participar, el domingo 14 de junio, en una eucaristía de acción de gracias por la visita del sumo pontífice. En esta celebración estará junto a la imagen de la Virgen del Pino.

El anuncio lo realizó este jueves el obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz, durante una rueda de prensa ofrecida junto al obispo José Mazuelos, en la que se dieron a conocer nuevos detalles del programa oficial del viaje apostólico de León XIV a Canarias.

El Papa llegará a Gran Canaria el jueves 11 de junio, procedente de Barcelona y tras pasar por Madrid. Su aterrizaje está previsto en la Base Aérea de Gando.Durante las primeras horas de su estancia en la isla, León XIV se desplazará hasta el muelle de Arguineguín, donde mantendrá un encuentro con migrantes, trabajadores y voluntarios vinculados a la atención de la crisis migratoria.

Posteriormente, la comitiva papal se trasladará a Las Palmas de Gran Canaria. A las 13:30 horas, el pontífice participará en un encuentro en la Catedral de Santa Ana con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes de Pastoral de la Diócesis de Canarias.

Ya por la tarde, a las 18:30 horas, León XIV presidirá una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria, en la que estarán presentes tanto el Santo Cristo de Telde como la Virgen del Pino.

Según han precisado fuentes del Obispado, una empresa especializada se encargará del traslado de la imagen del Cristo desde la Basílica de San Juan de Telde hasta el Estadio de Gran Canaria y, posteriormente, hasta Teror. También asumirá su regreso al templo matriz de la ciudad teldense.