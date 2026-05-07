La Justicia rechaza que Telde pague 5,3 millones a la UTE Valoriza-Santana Cazorla por el contrato de limpieza

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado íntegramente el recurso presentado por la UTE formada por Valoriza Servicios Medioambientales S.A. y Hermanos Santana Cazorla S.L. contra una resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Telde, dictada el 13 de junio de 2024, relacionada con el contrato del servicio público de limpieza viaria, playas y recogida de residuos urbanos del municipio. La empresa reclamaba al Consistorio el pago de 5.310.000 euros, más los intereses legales correspondientes, en concepto de indemnización por un supuesto enriquecimiento injusto. La UTE sostenía que tuvo que asumir un importante sobrecoste por el alquiler de maquinaria y vehículos necesarios para prestar el servicio entre el 31 de enero de 2020 y el 31 de octubre de 2023.

Sin embargo, la sentencia considera ajustada a derecho la actuación municipal y concluye que esos gastos correspondían al ámbito de responsabilidad de la adjudicataria. El fallo recuerda que tanto el contrato como los pliegos administrativos y técnicos establecían expresamente que la empresa concesionaria debía aportar los medios materiales necesarios para la correcta prestación del servicio.

Un contrato marcado por años de litigios

El caso se enmarca en el largo y complejo conflicto judicial del contrato de limpieza de Telde. La UTE demandante había resultado inicialmente adjudicataria del servicio en 2009, aunque el contrato fue ejecutado durante una década por otra empresa, FCC, tras una serie de decisiones administrativas posteriores que acabaron siendo anuladas judicialmente. Después de diversas resoluciones, el Ayuntamiento formalizó finalmente el contrato con la UTE en noviembre de 2019, comenzando la prestación efectiva del servicio en febrero de 2020.

La concesionaria alegó que, al asumir el servicio, no existía maquinaria municipal disponible, ya que la anterior adjudicataria había retirado los medios materiales utilizados hasta ese momento. Según su versión, esta situación la obligó a alquilar maquinaria externa para garantizar la continuidad del servicio, lo que habría generado un coste adicional millonario. El juzgado, no obstante, rechaza esta interpretación. La sentencia subraya que la empresa conocía las condiciones contractuales en el momento de la formalización y que no formuló reservas sobre la disponibilidad de maquinaria ni sobre posibles costes añadidos.

Riesgo empresarial asumido por la concesionaria

El fallo considera que no concurren circunstancias extraordinarias, imprevisibles o ajenas al contrato que justifiquen un reequilibrio económico. También descarta que el Ayuntamiento se haya beneficiado injustamente de la situación.

En este sentido, la resolución judicial señala que el coste del alquiler de maquinaria formaba parte del principio de “riesgo y ventura” propio de la contratación pública. Es decir, la empresa adjudicataria asumía los riesgos económicos derivados de la ejecución del servicio en los términos pactados.

Además de rechazar la reclamación económica, la sentencia impone las costas procesales a la UTE demandante, aunque limita su cuantía a un máximo de 900 euros, al no apreciar mala fe procesal.

Con esta resolución, el Ayuntamiento de Telde ve respaldada su posición jurídica en uno de los procedimientos vinculados al histórico contrato de limpieza municipal, un servicio esencial que ha estado condicionado durante años por recursos, anulaciones judiciales y conflictos entre las empresas adjudicatarias y la administración local.