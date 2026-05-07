Nueva Canarias acusa al gobierno de Telde de “distracción y falta de gestión efectiva” tras las denuncias sindicales por impagos, falta de personal y bloqueo de convocatorias

El portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista en Telde, José Luis Macías, ha expresado a través de un escrito la “extrema preocupación” de su formación ante la situación que, según asegura, atraviesa el Ayuntamiento de Telde tras las denuncias trasladadas por la representación sindical del personal municipal.

La organización nacionalista sostiene que el deterioro de la administración local “no es nuevo” y recuerda que ya ha denunciado en varias ocasiones esta situación, además de haber planteado alternativas. Sin embargo, afirma que “no se ha producido corrección alguna” y que, por el contrario, el problema “se ha agravado hasta poner en riesgo la operatividad municipal y la prestación de servicios públicos esenciales”.

Desde Nueva Canarias Telde señalan que, tras mantener reuniones con las organizaciones sindicales, la conclusión es clara: “Telde necesita trabajo, planificación y transparencia”. La formación contrapone esta necesidad a lo que considera una dinámica del actual grupo de gobierno basada “en la distracción, el titular fácil y la falta de gestión efectiva”. Entre los principales problemas denunciados, NC-BC Telde destaca la “deficiente gestión del empleo público”, con la caducidad de varias ofertas de empleo y la falta de ejecución de convocatorias. Según la formación, esta situación ha agravado la escasez de personal en áreas consideradas esenciales para el funcionamiento del Ayuntamiento.

Convocatorias pendientes

Por ello, el partido exige que se impulsen “de manera inmediata” todas las convocatorias pendientes y que se garantice “su resolución efectiva”. A juicio de la organización, la falta de personal está repercutiendo directamente en la capacidad de respuesta de la administración municipal. Nueva Canarias también denuncia “incumplimientos de acuerdos laborales, impagos al personal, bloqueo de la promoción interna, falta de organización y una preocupante ausencia de diálogo real”. Para la formación, estos hechos evidencian “una falta de dirección política y de responsabilidad institucional” por parte del grupo de gobierno.

Macías advierte de que, “sin una intervención política urgente”, el Ayuntamiento de Telde “se encamina hacia una parálisis total”. En este sentido, NC-BC reclama la implicación inmediata del gobierno municipal, el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la plantilla, la ejecución real de las ofertas de empleo público y la apertura de un proceso de negociación “transparente y efectivo”.

Pese a sus críticas, Nueva Canarias Telde asegura que mantiene su disposición a colaborar. La formación afirma que “tiende nuevamente la mano” para participar en todas aquellas acciones que permitan “enderezar el rumbo de la ciudad”, desde “la responsabilidad y el compromiso con la ciudadanía”. “La situación es insostenible y requiere decisiones inmediatas”, concluye la nota difundida por la Secretaría de Comunicación de Nueva Canarias-Bloque Canarista Telde.