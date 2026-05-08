El pregón de las fiestas de El Tablero rinde homenaje a la memoria de la escuela

Las Fiestas de El Tablero 2026 arrancaron este jueves con un pregón cargado de emoción y memoria colectiva, centrado en la historia de la escuela y en el papel que la educación ha tenido en la construcción social del pueblo.

Bajo el lema ‘Recuerdos de la escuela entre generaciones’, el acto reunió en la Plaza Pública de El Tablero a vecinos y vecinas de distintas edades, que compartieron vivencias, anécdotas y testimonios vinculados a las aulas, los maestros y la evolución educativa del barrio.

El pregón estuvo a cargo de la Coordinadora de Colectivos Sociales y Culturales de El Tablero, que dio voz a varias generaciones para recordar cómo la escuela fue mucho más que un espacio de aprendizaje: fue también un punto de encuentro, crecimiento y construcción de identidad.

Durante la intervención se repasaron los orígenes educativos del pueblo, desde principios del siglo XX, cuando los niños y niñas del entonces pequeño núcleo agrícola tenían que desplazarse hasta el Faro de Maspalomas para recibir clases. También se recordó la solicitud de la primera escuela pública en 1925 y el esfuerzo vecinal que permitió levantarla en 1926, con la colaboración de distintos barrios del municipio.

La noche estuvo marcada por recuerdos de antiguas aulas, pupitres, libretas de caligrafía, juegos en los recreos, caminos de tierra y docentes que dejaron una huella profunda en generaciones de vecinos. El pregón también rindió homenaje a quienes enseñaron no solo a leer y escribir, sino también a confiar en uno mismo.

El Tablero abre sus fiestas con un emotivo pregón dedicado a la historia de sus escuelas / LP/DLP

La concejala de Festejos y Eventos, Yilenia Vega, destacó el carácter “profundamente emotivo y necesario” del acto y subrayó que reconocer la historia de las escuelas supone reconocer también la historia de las familias, los barrios y las personas que ayudaron a levantar El Tablero desde la educación, el esfuerzo y los valores.

El pregón también recordó la evolución de los centros educativos del pueblo, como la Escuela Pública de Enseñanza Primaria El Tablero, el CEO Aguañac, el CEIP Pepe Monagas, el CEIP El Tablero y el IES Tablero Aguañac, reflejo del crecimiento social y poblacional del municipio.

El Tablero abre sus fiestas con un emotivo pregón dedicado a la historia de sus escuelas / LP/DLP

La velada concluyó con la entrega de placas conmemorativas por parte de la Concejalía de Festejos y Eventos al CEIP Pepe Monagas, CEIP El Tablero e IES Tablero Aguañac, en reconocimiento a su aportación al desarrollo educativo, social y humano del pueblo.

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