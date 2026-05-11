Más de 1.000 personas llenan Telde de deporte, familia y solidaridad en la III Salesianas Run
Más de 1.000 participantes recorrieron el casco urbano de Telde en la tercera edición de la carrera solidaria
El Colegio María Auxiliadora de Telde celebró este domingo, 10 de mayo, la tercera edición de la Salesianas Run, una carrera solidaria organizada en colaboración con Arista Eventos que volvió a convertir el casco urbano del municipio en una gran fiesta deportiva y familiar.
Más de 1.000 participantes tomaron parte en una jornada marcada por el deporte, la convivencia, el ambiente lúdico y el compromiso solidario, consolidando esta cita como uno de los eventos más esperados del calendario deportivo y social de Telde.
La actividad comenzó a las 9:30 horas con la modalidad Open Competitiva 5K, que recorrió las calles de Los Llanos en un circuito de dos vueltas. El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, participó en el inicio de la prueba con unas palabras de agradecimiento dirigidas al personal del centro educativo, a la organización y a todos los participantes.
La carrera competitiva dejó emoción hasta los últimos metros, especialmente en la categoría masculina, donde la diferencia entre los primeros puestos fue de apenas diez segundos. Samuel Santana y Soraya Rial se proclamaron vencedores absolutos en sus respectivas categorías.
Uno de los momentos más esperados llegó a las 10:30 horas con la modalidad Family, considerada la prueba más popular del evento. Cientos de familias llenaron las calles de color, disfraces, caras pintadas y sonrisas en un recorrido de 2,5 kilómetros pensado para disfrutar del deporte en compañía.
La jornada continuó a las 11:30 horas con la modalidad Pitufos, protagonizada por los más pequeños, que volvieron a poner la nota más entrañable de la mañana.
La Salesianas Run se celebró además en una fecha especialmente significativa por su cercanía al día de María Mazzarello, cofundadora de la obra salesiana junto a Don Bosco. En esta edición, la recaudación tendrá como destino la Fundación Canaria Main, reforzando el carácter solidario de la prueba.
La entrega de trofeos tuvo lugar a las 12:00 horas y contó con la actuación de Yairis Rosa. Además de los premios deportivos, la organización reconoció la creatividad de los participantes con galardones al mejor disfraz, la mejor cara pintada y la entrada más espectacular.
El acto de clausura contó con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Telde, Cristhian Santana, en una edición que contó con el respaldo institucional del Ayuntamiento y el apoyo de entidades como Holiday World y Farmacia Eliben, además de numerosas empresas colaboradoras.
Con esta tercera edición, la Salesianas Run reafirma su crecimiento y su apuesta por el deporte como herramienta de unión, convivencia y solidaridad.
Resultados destacados
En la categoría absoluta masculina, el triunfo fue para Samuel Santana, seguido de Alejandro Hernández y David Viera. En la absoluta femenina, la vencedora fue Soraya Rial, por delante de Nereida Rodríguez y Shaila Artiles.
En Open Junior masculino ganaron Joel González, Samuel Naranjo y Pablo Díaz, mientras que en la categoría femenina lo hicieron Claudia Guedes, María Peñate y Claudia María Marrero.
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