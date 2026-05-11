Telde da un zarpazo a la superpoblación felina con un quirófano municipal para esterilizar gatos comunitarios

Telde contará con un quirófano municipal destinado exclusivamente a la aplicación del método CER —Captura, Esterilización y Retorno—, una herramienta que permitirá reforzar el control poblacional de las colonias felinas comunitarias, aumentar el número de esterilizaciones y mejorar la atención sanitaria de los animales intervenidos. Este paso es crucial para la estrategia municipal de protección y bienestar animal, al dotar al municipio de un espacio propio y estable para desarrollar intervenciones de forma continuada, profesional y coordinada.

El nuevo quirófano refuerza, además, el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Telde y la Asociación por el Respeto y el Compromiso con los Animales y la Naturaleza, Arycan. Según este acuerdo, el Ayuntamiento cede el uso de la infraestructura municipal, mientras que Arycan asume la dotación del equipamiento clínico necesario para su funcionamiento durante la vigencia del convenio.

Más de 1.000 gatos esterilizados

En los últimos 18 meses, Telde ha superado la cifra de 1.000 gatos esterilizados, un dato que refleja el avance del municipio en la gestión ética de las colonias felinas y el trabajo conjunto entre la administración local, las entidades colaboradoras y las gestoras de colonias registradas. El convenio establece una media de 10 intervenciones semanales, una frecuencia que podrá verse reforzada con la puesta en funcionamiento del quirófano municipal. Cada animal intervenido recibe, además de la esterilización, desparasitación, vacunación e identificación mediante microchip, con alta en Zoocat, garantizando así una atención sanitaria completa.

El Ayuntamiento suministra sin coste para Arycan el material veterinario necesario, como chips, vacunas y antiparasitarios, a través de lo establecido en el encargo a Gesplan para la gestión del servicio. Asimismo, el Consistorio coordina con Gesplan el traslado de los animales, mientras que Arycan ofrece formación gratuita a las gestoras de colonias registradas para asegurar un manejo ético, responsable y profesional.

«Con la puesta en marcha de este quirófano, Telde no solo cumple con la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, sino que dota al municipio de una herramienta estable y profesional para reforzar la gestión ética de los animales», destaca el concejal de Protección y Bienestar Animal, Juan Francisco Artiles.