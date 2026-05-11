Telde reabre su canal a nado entre Taliarte y Salinetas con la vista puesta en competiciones internacionales

Telde vuelve a poner en marcha su canal de natación en mar abierto entre Taliarte y Salinetas, con la mirada puesta en consolidarlo como un espacio de referencia para entrenamientos y competiciones de aguas abiertas. El municipio recupera así una infraestructura pionera que llevaba casi una década sin estar operativa. El canal tiene una longitud aproximada de 1,5 kilómetros. En los últimos días se han ultimado los trabajos de señalización y acondicionamiento del recorrido, aunque algunos nadadores ya se han adelantado a la reapertura oficial y han estrenado el trazado a nado. Fue en 2014 cuando Telde se convirtió en el primer municipio de Canarias y el segundo de España en habilitar un canal de estas características, concebido para que los nadadores pudieran practicar este deporte con mayor seguridad en la costa. Sin embargo, pocos años después dejó de funcionar y desde entonces permanecía sin uso.

La actuación ha incluido la instalación de diez boyas cilíndricas de polietileno, de color amarillo y 60 centímetros de diámetro, colocadas conforme a la normativa vigente de Costas. Las boyas se distribuyen en paralelo al litoral, con una separación aproximada de 50 metros entre cada una. Además, se ha renovado la cartelería informativa mediante la instalación de dos nuevos paneles a lo largo del recorrido, con información actualizada para mejorar la orientación y la seguridad de las personas usuarias. La línea de orientación para nadadores se sitúa a 100 metros de la costa y a 50 metros de la zona de navegación. El objetivo es reforzar la seguridad, evitar desorientaciones y garantizar una adecuada convivencia entre bañistas, nadadores y embarcaciones.

Dentro de esta misma actuación también se han instalado seis nuevos biotopos marinos, destinados a favorecer la regeneración del hábitat submarino, crear refugios naturales frente a depredadores y contribuir al aumento de la biodiversidad marina de la zona.

Canal olímpico

La costa de Telde ya aspiró en su momento a convertirse en una lámina de agua de entrenamiento para nadadores olímpicos especialmente durante los meses de invierno, cuando muchos deportistas europeos no pueden entrenar en ríos y lagos de sus países por las bajas temperaturas y la presencia de hielo. Aunque llegó a iniciarse el procedimiento para desarrollar un canal olímpico de natación, el proyecto no terminó de materializarse ni llegó a estar plenamente operativo. Aun así, las condiciones climáticas y marítimas del litoral teldense sí atrajeron en distintas ocasiones a deportistas olímpicos, que eligieron las costas del municipio para preparar sus entrenamientos.

«Sacamos adelante el canal a nado durante el mandato 2011-2015, pero con el cambio de gobierno y el traspaso de las competencias de la Concejalía de Playas a Deportes acabó desapareciendo», señaló este lunes María Calderín, concejala de Playas del Ayuntamiento de Telde. La edil aseguró que la recuperación de este espacio era uno de los principales objetivos marcados al inicio del actual mandato. «Cuando el canal estuvo operativo también permitió un mayor control de la fauna y flora marina, además de mejorar la organización de la navegación gracias a esta señalización», destacó.

Calderín subrayó además que durante los últimos años ha recibido numerosas peticiones para recuperar el canal, tanto por parte de vecinos y nadadores del municipio como de clubes deportivos que entrenan habitualmente en la costa de Telde. «Me gustaría también que desde Deportes se cogieran las riendas y se impulsaran diferentes campeonatos», afirmó la concejala, quien señaló que uno de los grandes objetivos es posicionar a Telde, tanto a nivel nacional como europeo, como una referencia en aguas abiertas. «Queremos que esta lámina de agua se convierta en un punto de pruebas y competiciones deportivas de aguas abiertas», añadió.

El Ayuntamiento considera que la zona reúne condiciones idóneas para atraer a nadadores de distintos puntos del mundo. A sus buenas condiciones meteorológicas y marítimas se suma la presencia de hoteles y alojamientos en diferentes puntos de la costa, lo que refuerza el potencial del litoral teldense como enclave deportivo y turístico vinculado a las aguas abiertas.