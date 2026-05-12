Identificada la pareja acusada de abandonar a seis cachorros en una bolsa lanzada desde un coche en Telde

Un grave caso de presunto maltrato animal ha provocado una fuerte conmoción en Telde después de que la Policía Local lograra identificar a la pareja supuestamente implicada en el abandono de seis cachorros recién nacidos, que fueron arrojados dentro de una bolsa de plástico desde un vehículo en marcha en la zona de Ojos de Garza.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de abril en la calle Juan Ramón Jiménez y han generado una enorme indignación social por las condiciones extremas en las que fueron encontrados los animales. Tres de los cachorros no lograron sobrevivir pese a la rápida intervención ciudadana y veterinaria.

Un vecino escuchó los llantos y descubrió la bolsa abandonada

La investigación se inició gracias a la actuación de un vecino que paseaba por la zona junto a su perro y escuchó débiles gemidos procedentes del arcén de la carretera. Al acercarse, localizó una bolsa de basura negra completamente cerrada.

Dentro se encontraban seis cachorros de apenas unos días de vida, envueltos en mantas, sin ventilación y en un estado crítico. El ciudadano reaccionó rápidamente, sacó a los animales de la bolsa, los colocó en una caja y alertó a la Policía Local de Telde.

La rapidez de esta actuación fue clave para que varios de los perros pudieran sobrevivir durante las primeras horas.

La Policía reconstruyó el abandono gracias a la investigación

Las pesquisas policiales permitieron confirmar que un vehículo se había detenido brevemente en el lugar antes de lanzar la bolsa desde la ventanilla del conductor. Los agentes lograron identificar el coche implicado, un Renault Megane gris.

El titular del vehículo aseguró que lo había cedido temporalmente a otra persona, circunstancia que condujo finalmente hasta los dos investigados: un hombre de 40 años y una mujer de 27 años.

Ambos residen en el municipio de Ingenio.

Las contradicciones y las pruebas complican la versión de la pareja

Los investigados negaron haber abandonado a los animales y sostuvieron que supuestamente habían encontrado a los cachorros e intentado entregarlos en un centro de protección animal.

Sin embargo, según recoge el atestado policial, el personal del centro negó que estas personas acudieran a las instalaciones para entregar a los perros.

Además, durante la investigación aparecieron otros elementos considerados relevantes por los agentes: la localización posterior de la perra madre, el hallazgo de otros dos perros abandonados junto a ella, la actitud protectora mostrada por el animal y varias contradicciones detectadas en las declaraciones ofrecidas por la pareja.

Todos estos indicios reforzaron la hipótesis policial sobre una posible vinculación directa de los investigados con el abandono de los cachorros.

Tres cachorros murieron pese a la atención veterinaria

Tras el rescate, los animales fueron trasladados al albergue municipal, donde recibieron atención veterinaria urgente debido a su delicado estado de salud.

Pese a los esfuerzos del personal especializado, dos cachorros fallecieron esa misma noche y un tercero murió días más tarde como consecuencia de la extrema debilidad y las condiciones en las que habían sido abandonados.

Los informes recogidos en las diligencias apuntan a que los perros fueron introducidos en una bolsa cerrada herméticamente, sin ventilación, exponiéndolos a un elevado riesgo de asfixia y muerte.

Posible delito de maltrato y abandono animal

La Policía Local de Telde considera que existen indicios suficientes de un presunto delito de maltrato y abandono animal, contemplado en los artículos 340 bis y 340 ter del Código Penal.

Las diligencias ya han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Telde y los investigados han quedado a disposición judicial.