Una mujer aparece sin vida en el balcón de su vivienda en Telde
Los servicios de emergencia acudieron al edificio tras la alerta de varios vecinos en la zona de Picachos
Una mujer fue hallada sin vida este domingo en el balcón de su domicilio ubicado en la calle Lola Massieu, en el sector de Picachos, dentro del municipio grancanario de Telde. El suceso movilizó a efectivos policiales y sanitarios después de que residentes de la zona alertaran de la situación., según informó Telde Actualidad.
El hallazgo se produjo a última hora de la mañana de este lunes, 11 de mayo, en una vivienda situada en la cuarta planta de un edificio residencial. Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Local de Telde, efectivos de la Policía Nacional y una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal sanitario desplazado al inmueble únicamente pudo confirmar el fallecimiento de la mujer tras acceder a la vivienda. De acuerdo con fuentes vecinales citadas por el citado medio, los primeros indicios apuntan a que la muerte se habría producido por causas naturales.
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