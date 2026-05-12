El puerto de Taliarte, en Telde, estrena etapa: nueva rampa, grúa, baños públicos y más seguridad

El puerto de Taliarte, en Telde, contará con nuevos accesos, una grúa de columna giratoria, baños públicos renovados, módulos de control y una rampa de varada más segura, dentro de un conjunto de actuaciones destinadas a modernizar las instalaciones, reforzar la seguridad y mejorar la actividad diaria del recinto portuario. El Cabildo de Gran Canaria ha adjudicado cuatro nuevas obras por un importe total de 820.570 euros que se suman a las inversiones ya ejecutadas en este espacio, como el derribo de edificios deteriorados. Con este nuevo paquete de actuaciones, la inversión inicial destinada al puerto de Taliarte alcanza los 3,48 millones de euros.

La actuación de mayor importe será la remodelación del acceso sur y el cierre perimetral del puerto, adjudicada a Ring Canarias, S.L. por 326.797 euros. El proyecto contempla la ejecución del vallado perimetral y la creación de una rampa peatonal desde el paseo marítimo apta para personas con movilidad reducida, con el objetivo de reforzar la seguridad y controlar mejor los accesos a las instalaciones, especialmente durante el horario nocturno.

El segundo lote permitirá la instalación de módulos de control y la puesta en servicio de los baños públicos. Esta obra incluye una caseta de control de acceso con muro cortina y luces led, así como la integración de sistemas de control y videovigilancia. También se reformarán por completo los baños públicos, que dispondrán de aseos, duchas, vestuario y baño adaptado para personas con movilidad reducida.

Nueva grúa en el varadero

También se instalará una nueva grúa de columna giratoria en el varadero del puerto. La infraestructura, de seis metros, facilitará la varada y botadura de embarcaciones menores y apoyará las labores de descarga de la pesca artesanal y del atún de temporada, que está siendo justo en estas fechas. El cuarto lote se centrará en la mejora y acondicionamiento de la rampa de varada, que actualmente presenta una pendiente excesiva. La obra permitirá crear una rampa más suave y segura, adaptada a la actividad de pequeñas embarcaciones y clubes de vela.

Los trabajos, que están a punto de comenzar, se ejecutarán en un plazo aproximado de entre cuatro y nueve meses. No obstante, se prevé que después de estas obras de acondicionamiento se acometan nuevas actuaciones para seguir modernizando las infraestructuras del puerto de Taliarte.

La familia Cazalla Santa junto a la élice del 'Paquita Pérez'. / Cabildo de Gran Canaria / David Delfour

Durante el acto, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, recordó la importancia de la economía azul para la isla y el papel estratégico que desempeña Taliarte dentro de este modelo. Morales destacó que las actividades vinculadas al mar —como los puertos, la pesca, la acuicultura, la biotecnología marina, la investigación oceánica, la desalación, las energías marinas o la formación náutico-marítima— se han convertido en un pilar de diversificación económica para Gran Canaria.

En este sentido, la economía azul genera alrededor de 1.900 millones de euros en la isla y representa cerca del 10-11% del PIB grancanario, una cifra muy superior a la media regional. Además, Gran Canaria concentra aproximadamente el 54% de la productividad de la economía azul del archipiélago canario, con un peso destacado en sectores como la reparación naval, los servicios portuarios, la pesca y la ciencia marina.

Actividades en el puerto

Morales subrayó que, mientras el Puerto de Las Palmas actúa como gran motor logístico e industrial, Taliarte cumple una función diferente pero complementaria, como nodo científico, tecnológico y formativo. «Aquí se congrega buena parte de la actividad de la acuicultura, la tecnología, la pesca artesanal y el desarrollo de actividades de ocio vinculadas al deporte marítimo, y considerábamos que no se le prestaba al puerto de Taliarte la atención necesaria», recalcó el presidente.

En el entorno de Taliarte se desarrollan actividades relacionadas con la acuicultura, la biotecnología marina, la oceanografía, las energías renovables marinas, la robótica submarina, los sensores oceánicos y la transferencia tecnológica, lo que refuerza su papel como espacio estratégico para el desarrollo de la economía azul en Gran Canaria.

Durante la visita también se descubrió un monolito con una hélice en homenaje a los pescadores, en especial a la Cofradía de Pescadores situada en las instalaciones portuarias. La pieza ha sido cedida por los hermanos Cazalla Santana, propietarios de la embarcación Paquita Pérez, un barco destinado a la pesca de atún que salía cada día del puerto de Taliarte.