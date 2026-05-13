Ni un festival ni una verbena: la Plaza de San Juan vivirá una noche llena de humor y canariedad en Telde

Hay artistas capaces de hacer reír solo con nombrar una expresión típica, una comida o una escena cotidiana que cualquier canario reconoce al instante. Porque hay formas de hablar, costumbres y maneras de vivir que terminan convirtiéndose también en espectáculo.

Eso es precisamente lo que llevará Maestro Florido a la Plaza de San Juan el próximo viernes 15 de mayo con Canarias más que un día, una propuesta que mezclará humor, música y tradición en pleno corazón histórico de Telde.

El espectáculo comenzará a las 20:30 horas y forma parte de la programación cultural organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde con motivo del Mes de Canarias 2026.

La cita contará además con la participación de la Escuela Municipal de Folklore de Telde, que colaborará en una velada concebida como homenaje a las raíces y la identidad cultural del Archipiélago.

Humor, música y escenas reconocibles

Con su estilo cercano y participativo, Maestro Florido realizará un recorrido por algunas de las situaciones, expresiones y costumbres más reconocibles de la vida en Canarias.

La propuesta combinará humor, improvisación y referencias cotidianas con el objetivo de conectar con públicos de todas las edades en una noche pensada para el entretenimiento familiar.

Desde la organización destacan que se tratará de un espectáculo dinámico y lleno de sorpresas donde la música y la identidad canaria tendrán un papel protagonista.

Una programación dedicada a las raíces canarias

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Telde, Juan Martel, aseguró que esta actuación forma parte de una programación diseñada para celebrar la cultura canaria desde distintas expresiones artísticas. “Maestro Florido es un artista muy querido por el público y estamos convencidos de que viviremos una noche muy especial, diferente y cargada de canariedad”, señaló.

El evento se integra dentro del programa Telde celebra el Mes de Canarias 2026, una iniciativa que durante mayo llenará distintos espacios del municipio de actividades relacionadas con la música, las tradiciones y el patrimonio cultural de las Islas.

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La Plaza de San Juan volverá así a convertirse en escenario de uno de los actos más populares de la programación cultural del municipio, con una propuesta al aire libre que busca reunir a vecinos y visitantes en torno al humor y la cultura popular canaria.