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Rescatan a cuatro personas atrapadas por la marea en la Cueva Reina Mora de Telde

Dos parejas tuvieron que ser auxiliadas en la noche de este miércoles tras quedar aisladas en la popular gruta de La Garita, uno de los enclaves más visitados de la costa teldense

Rescate en Telde

Rescate en Telde

La Provincia

Bruno Betancor

Telde

La espectacular imagen de la Cueva Reina Mora, uno de los rincones más fotografiados de la costa de Telde, volvió a convertirse este miércoles en escenario de una intervención de emergencias. Cuatro personas, dos parejas, tuvieron que ser rescatadas por los servicios de emergencia tras quedar atrapadas por la subida de la marea en el interior de esta conocida gruta situada junto al litoral de La Garita, según informó Telde Actualidad.

El incidente ocurrió alrededor de las 20.30 horas, cuando los afectados se encontraban en el enclave y comprobaron que ya no podían regresar por sus propios medios. La pleamar había comenzado a cubrir parcialmente la zona de acceso, dejándolos aislados en el interior de la cavidad volcánica. Según ha trascendido, fue un vecino quien dio la voz de alarma después de advertirles del peligro que suponía permanecer en el lugar con la subida del mar. Las parejas, sin embargo, hicieron caso omiso inicialmente a las recomendaciones y terminaron necesitando la intervención de los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del parque zonal La Garita-Telde, que participaron en el operativo de rescate para sacar a los afectados de una zona especialmente complicada por el oleaje, la oscuridad y las características del terreno.

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