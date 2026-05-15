El Partido Popular de Telde exige más protección para policías y guardias civiles ante el aumento de agresiones

El Partido Popular de Telde ha presentado una iniciativa para su debate en el próximo pleno ordinario de mayo con el objetivo de que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a declarar como profesión de riesgo el trabajo que realizan los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La moción reclama también al Estado que dote, con carácter urgente, a ambos cuerpos de mejores medios materiales para reforzar la seguridad de los agentes en el ejercicio de sus funciones y garantizar una mayor protección a la ciudadanía.

Desde el grupo municipal popular subrayan que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía desempeñan un papel esencial en la seguridad y protección de los ciudadanos tanto en Canarias como en el conjunto del territorio nacional. Por ello, consideran necesario actualizar y reforzar los recursos de los que disponen ambos cuerpos para garantizar un servicio eficaz y con las condiciones adecuadas de integridad y seguridad para los agentes.

Aumento de agresiones

El PP incide especialmente en el aumento de agresiones y delitos de atentado contra policías nacionales y guardias civiles. Según recoge la formación, en 2024 se alcanzó la cifra de 16.878 infracciones penales de este tipo, lo que supone un incremento del 36,4% en los últimos siete años.

La formación reconoce que las necesidades de ambos cuerpos son amplias, aunque centra su moción en cuatro herramientas que considera fundamentales para la protección de los agentes en labores de seguridad ciudadana: defensas extensibles, pistolas táser, cámaras corporales de grabación y chalecos antibalas y anticorte individuales.

Desde el Partido Popular sostienen que ha llegado el momento de que el Gobierno de España atienda estas reivindicaciones históricas de policías nacionales y guardias civiles, y que el Ministerio del Interior les dote de los medios necesarios para desarrollar su trabajo con las máximas garantías de seguridad y profesionalidad.