Vecinos de 130 viviendas públicas en El Caracol, en Telde, exigen a Visocan arreglos tras tuberías rotas, averías eléctricas y años de deterioro: «Hemos tenido que pagar de nuestro bolsillo»

Las tuberías reventadas por el deterioro, carbonatación que atraviesa los suelos, averías eléctricas y los problemas en el cableado se han convertido en una preocupación constante para los vecinos de las 130 viviendas que Visocan levantó hace 28 años en la zona de El Caracol, en Telde. Los residentes reclaman a la promotora pública que «atienda las necesidades» de quienes habitan estos pisos, que desde hace años arrastran diversas incidencias derivadas del envejecimiento de las instalaciones. Entre los desperfectos señalan el mal estado de las tuberías, fallos en la red eléctrica y problemas más básicos de mantenimiento como la reparación de puertas de los portales que, debido al deterioro, se han desprendido incluso de sus marcos.

Uno de los últimos casos, aunque no aislado, fue precisamente la reparación de la puerta de uno de los portales. Los vecinos aseguran que llevaban «más de un mes» esperando una solución, lo que llevó finalmente a los afectados a contratar por su cuenta a una empresa de cerrajería para ejecutar los trabajos. Pepi Robaina, una de las vecinas afectadas y administradora de la comunidad, recalca que ya son varios los residentes que han tenido que «pagar de su bolsillo» desperfectos que, según denuncia, Visocan no ha solucionado. «En mi casa tuve una avería con una tubería que me estropeó todo el mueble que tenía debajo. No vinieron, así que tuve que llamar al seguro del hogar», señala.

Humedades en el interior de una de las viviendas. / LP/DLP

La vecina apunta, además, que en muchas ocasiones los técnicos no acuden a resolver las incidencias porque «no tienen personal» y porque «siempre están cambiando los técnicos», lo que provoca, según afirma, que muchos de ellos «no conozcan la situación real del edificio». «Por ejemplo, las puertas de los portales tienen que ponerlas todas nuevas. El presupuesto que nos han dado es de 25.000 euros, que no creemos que suponga mucho para ellos», sostiene Robaina.

Un acceso con falta de adaptación

La administradora también recuerda la situación de una vecina de su mismo bloque que utiliza silla de ruedas eléctrica y que, debido a la inclinación de la rampa de acceso, no puede subir sin la ayuda de su marido. «Vinieron de Visocan a hacer un estudio de la pendiente de la rampa y dijeron que no se podía instalar un elevador», afirma. De esta forma, Robaina exige que se busque una alternativa para que esta vecina pueda entrar y salir del portal con autonomía. «No puedes adjudicar una vivienda adaptada a una persona con movilidad reducida cuando la rampa no cumple la normativa», insiste.

Además, otro de los problemas que afecta a varios bloques son las averías eléctricas derivadas de las roturas en las tuberías. Según explican los vecinos cuando se producen fugas, el agua llega a correr por las paredes y acaba filtrándose en los enchufes, provocando que salten los diferenciales y aumentando la preocupación por la seguridad de las viviendas. «A veces vienen, dicen que las tuberías están arregladas y a los dos días vuelve a pasar lo mismo», lamenta Robaina, quien asegura que la situación se repite con frecuencia. En este sentido, denuncia que «muchas de las veces que llamamos a Visocan ni si quiera contestan».

Más de 4.200 incidencias resueltas

Por su parte, Visocan asegura que intenta atender «siempre» todas las averías que se registran tanto en las viviendas de El Caracol, en Telde, como en otros inmuebles de la isla y del resto de Canarias. En este sentido, la promotora pública recuerda que solo durante 2025 se resolvieron más de 4.200 incidencias en la provincia de Las Palmas.

La puerta de uno de los bloques, inoperativa. / LP/DLP

La reivindicación de los vecinos de esta promoción no es nueva. Hace ya una década, los residentes reclamaban a Visocan la rehabilitación de unas infraestructuras que, según denunciaban entonces, llevaban casi 20 años sin recibir una actuación integral en sus casas. Ya en aquel momento advertían del deterioro progresivo de las instalaciones y de la falta de soluciones duraderas para unos problemas que, con el paso del tiempo, han vuelto a repetirse.

Los desperfectos llegaron entonces a provocar situaciones complicadas para los residentes, como la imposibilidad de sacar los vehículos del garaje debido a fallos eléctricos que impedían la apertura de las puertas. A ello se sumaba el mal estado de muchas zonas comunes de los bloques, con un aspecto visiblemente deteriorado y necesidades de mantenimiento que los vecinos consideran que no fueron atendidas con la urgencia necesaria. Ahora, la historia se vuelve a repetir.