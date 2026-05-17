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El Gobierno de Canarias reactiva 32 viviendas públicas en Casas Nuevas, en Telde, paralizadas desde la crisis de 2008

La promoción, prevista en una parcela de Visocan de 1.000 metros cuadrados, incluirá viviendas de dos y tres dormitorios, garajes, trasteros y al menos una casa adaptada

Parcela en Casas Nuevas donde se prevé levantar el edificio.

Parcela en Casas Nuevas donde se prevé levantar el edificio. / LP/DLP

Elena Montesdeoca

Elena Montesdeoca

Telde

El Gobierno de Canarias mantiene a Telde en el punto de mira para la construcción de vivienda pública y de alquiler accesible. El Ejecutivo autonómico trabaja ahora en la reactivación de un proyecto de 32 viviendas en la zona de Casas Nuevas, una actuación que fue encargada antes de la crisis económica de 2008 y que quedó paralizada tras la quiebra de numerosas empresas del sector. La parcela, propiedad de Visocan y con una extensión de 1.000 metros cuadrados, se encuentra entre las calles El Hierro y Cuenca. Este suelo figura actualmente entre uno de los únicos espacios que el Gobierno de Canarias tiene en el municipio, y en donde contempla ejecutar próximas promociones destinadas a ampliar el parque público de vivienda en Telde.

Aunque será necesario actualizar el proyecto redactado hace 18 años para adaptarlo a la normativa vigente, especialmente tras la evolución de las leyes en materia de vivienda, la promoción mantendrá el modelo habitual de las viviendas construidas por Visocan. Las 32 nuevas casas previstas en Casas Nuevas combinarán inmuebles de dos y tres dormitorios, además de garaje e incluso trastero. También deberán incorporar la certificación energética correspondiente a los estándares actuales del mercado inmobiliario y de la normativa de edificación.

Sin presupuesto cerrado

Eso sí, al no existir todavía un proyecto actualizado tampoco hay un presupuesto cerrado para la actuación. Sin embargo, las primeras estimaciones sitúan el coste de construcción entre los 1.500 y los 2.000 euros por metro cuadrado. En cualquier caso, la inversión final dependerá de la revisión del proyecto redactado en su momento y de las modificaciones que puedan incorporarse, como la posibilidad de aumentar la altura del edificio u otros ajustes técnicos y urbanísticos que determine la normativa vigente. Además, este edificio de viviendas públicas contará con, al menos, una de las casas habilitada para personas con movilidad reducida.

La vivienda de alquiler accesible llevaba en Telde parada desde hacía 15 años, tras la crisis del 2008

Además, junto a esta parcela existen ya otras promociones de viviendas ejecutadas por Visocan. Además, esta actuación que se quiere realizar en Casas Nuevas, en Telde, se enmarca en la línea de recuperación de varios proyectos que quedaron paralizados tras la crisis económica de 2008. En esa misma situación se encuentran otras iniciativas que el Ejecutivo autonómico ha vuelto a impulsar, como la promoción de 168 viviendas prevista en Casablanca III, en Las Palmas de Gran Canaria. En este caso, el proyecto ya está redactado y salió recientemente a licitación, con un presupuesto de 28 millones de euros. La actuación contempla pisos de distintas tipologías, trasteros, garajes e incluso locales en la planta baja.

La vivienda, parada en Telde desde hacía 15 años

La vivienda pública de nueva construcción llevaba más de 15 años paralizada en Telde. Según el propio Gobierno de Canarias, la última promoción pública finalizada en el municipio data de 2010, por lo que las nuevas actuaciones previstas en Jinámar y en otros suelos suponen la recuperación de la construcción de vivienda protegida después de más de una década y media.

Jinámar contará en un año y medio con 109 casas públicas con una inversión de más de 21 millones de euros

En Jinámar ya se ha reactivado la construcción de vivienda pública destinada al alquiler accesible. La previsión es que, en aproximadamente un año y medio, esta zona del municipio cuente con 109 nuevas viviendas protegidas, gracias a una inversión de 21 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias.

El proyecto contempla la construcción de tres nuevos edificios en Jinámar, cada uno de ellos con unas 37 viviendas, lo que supondrá un importante refuerzo de la oferta pública residencial en Telde. Dos de estas promociones ya han sido adjudicadas, mientras que la tercera está previsto que salga a licitación a lo largo de este año. De cumplirse los plazos previstos, las familias adjudicatarias podrían entrar a vivir en sus nuevos hogares en el plazo aproximado de un año y medio.

Noticias relacionadas y más

La adjudicación de las viviendas se realizará a través del Instituto Canario de la Vivienda, mediante un proceso de baremación basado en criterios objetivos y transparentes. Entre los requisitos establecidos figura que las personas solicitantes sean residentes en el municipio de Telde y acrediten una residencia mínima de 12 años en la comunidad autónoma de Canarias.

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