Ni una noche cualquiera ni solo música: Telde reunió voces de las ocho islas en San Juan
El Encuentro de Solistas 8 Islas reunió a ocho artistas canarios para celebrar la cultura popular en el marco del Mes de Canarias y el 675 aniversario de la ciudad
La Plaza de San Juan volvió a llenarse de música, tradición y sentimiento canario en una noche donde las voces del Archipiélago se unieron para celebrar la cultura popular desde el corazón histórico de Telde.
El Encuentro de Solistas 8 Islas reunió este fin de semana a artistas de diferentes puntos de Canarias en una cita incluida dentro de los actos del Mes de Canarias y del 675 aniversario de la Fundación de la ciudad.
El evento congregó a numerosos vecinos y visitantes que disfrutaron de una velada dedicada al talento musical canario y a la identidad cultural de las Islas. La cita estuvo presentada por Eduardo Santana Quintana y contó con las actuaciones de Yesica García, Sandra Sarrias, Iván Díaz Corujo, Inma Leal, Joel Rodríguez, Paola Rodríguez, Aymara López Rosa y Manuel Arteaga.
Una noche de voces y tradición canaria
Los artistas interpretaron un repertorio marcado por la emoción, el folclore y la conexión con las raíces culturales del Archipiélago.
La Plaza de San Juan se convirtió así en escenario de una noche donde la música tradicional y las voces solistas fueron las grandes protagonistas del programa cultural impulsado por el Ayuntamiento de Telde.
Cultura y canariedad en el 675 aniversario de Telde
El concejal de Cultura, Juan Martel, asistió al encuentro y destacó la importancia de seguir impulsando iniciativas que contribuyan a visibilizar el talento musical de Canarias y reforzar las tradiciones culturales del Archipiélago.
La celebración adquiere además un significado especial este año con motivo del 675 aniversario de la Fundación de Telde, una efeméride que está marcando buena parte de la programación cultural del municipio.
Reconocimiento al trabajo asociativo
Durante el acto también hubo palabras de agradecimiento dirigidas a la Asociación Cultural El Salitre del Faycán por su implicación en la organización del encuentro.
Desde la Concejalía de Cultura subrayan que este tipo de iniciativas buscan mantener vivas las raíces y reforzar el sentimiento de identidad canaria a través de actividades abiertas y participativas para toda la ciudadanía.
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