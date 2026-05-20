El pianista Ignacio Clemente abrirá con su pregón las fiestas de San Juan Bautista de Telde

Telde abrirá el próximo 12 de junio las Fiestas de San Juan Bautista 2026 con el acto del pregón, que tendrá lugar a las 20.00 horas en el Rincón Plácido Fleitas. El encargado de dar inicio oficial a las celebraciones será Ignacio Clemente Estupiñán, pianista, musicólogo y docente teldense, una de las figuras más reconocidas del municipio en el ámbito de la música clásica y la investigación musical.

Su elección como pregonero refuerza el vínculo de estas fiestas con la cultura y supone, además, un reconocimiento a una trayectoria desarrollada dentro y fuera de Canarias. Clemente se formó en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas de Gran Canaria, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Fin de Carrera, y amplió posteriormente sus estudios en el Conservatorio de Ámsterdam y en el New England Conservatory de Boston, gracias a una beca de la Fundación La Caixa. También es doctor en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Granada.

Como intérprete, ha actuado en escenarios como la Konzerthaus de Berlín, el Jordan Hall de Boston, el Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós. A su carrera artística se suma una destacada labor investigadora y divulgativa, especialmente centrada en la música española del siglo XX y en la figura de la compositora Rosa García Ascot.

Uno de los reconocimientos más recientes a su trayectoria llegó en 2024, cuando fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, una distinción que pone en valor su aportación artística, pedagógica e investigadora.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destacó que “Ignacio Clemente representa el talento, la sensibilidad cultural y la excelencia artística vinculada a nuestra ciudad”. Según señaló, su trayectoria “es motivo de orgullo para Telde” y reúne los valores de unas fiestas “tan arraigadas y queridas como las de San Juan”.

Peña añadió que contar con un pregonero de su prestigio permite “reconocer el enorme potencial cultural de nuestra tierra” y poner en valor a quienes proyectan el nombre de Telde en escenarios nacionales e internacionales.

Por su parte, el concejal de Festejos y Ferias, Miguel Rodríguez, subrayó la relación de Clemente con el casco histórico de San Juan y con las tradiciones del municipio. “Su figura representa perfectamente el espíritu de unas fiestas que combinan historia, identidad y participación ciudadana”, afirmó.

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Con este acto, Telde dará el pistoletazo de salida a la programación de las Fiestas de San Juan Bautista 2026.