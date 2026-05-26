El taxi del Aeropuerto de Gran Canaria da un salto digital con una gestión unificada
El Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de Telde e Ingenio conectarán sus plataformas para controlar en tiempo real los vehículos autorizados y mejorar la seguridad y fluidez del servicio
El Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de Telde e Ingenio han firmado un convenio de colaboración para coordinar y modernizar la gestión del servicio de taxi que opera en el Aeropuerto de Gran Canaria. El acuerdo permitirá conectar sus plataformas digitales y controlar en tiempo real los vehículos autorizados en la terminal de llegadas.
El consejero de Gobierno de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, destacó que esta iniciativa supone un avance importante en la coordinación institucional del transporte público en la Isla. Según señaló, disponer de un sistema compartido y conectado permitirá responder con mayor eficacia, transparencia y agilidad a las necesidades de movilidad que genera una infraestructura estratégica como el aeropuerto.
La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, subrayó que el convenio demuestra nuevamente que la colaboración institucional y el entendimiento entre administraciones son la mejor vía para avanzar. En este sentido, destacó la importancia de sumar esfuerzos entre el Cabildo y los ayuntamientos para ofrecer mejores servicios tanto a la ciudadanía como al sector del taxi.
Por su parte, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña Medina, puso en valor que el acuerdo responde a las demandas del propio sector. Afirmó que, escuchando a los profesionales del taxi y trabajando de la mano con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Ingenio, se logran avances positivos, como esta conexión administrativa que supone un paso digital para resolver problemas y mejorar el servicio.
Una inversión de 60.000 euros para el sistema compartido
El convenio contempla la integración de la plataforma insular TRANSFER, gestionada por el Cabildo, con el sistema SG-TAXI, utilizado por los municipios de Telde e Ingenio. Esta conexión permitirá controlar, mediante lectura de matrículas y acceso automatizado, qué vehículos están autorizados para operar en la terminal de llegadas del aeropuerto.
El Cabildo destinará 60.000 euros al desarrollo e implantación de este sistema tecnológico compartido, que contribuirá a mejorar la organización, la seguridad y el control de acceso a la zona de recogida de viajeros.
Con este acuerdo, el Cabildo de Gran Canaria refuerza su apuesta por la colaboración institucional y la modernización de la movilidad en la Isla, impulsando iniciativas conjuntas que permitan optimizar los servicios públicos, mejorar la coordinación entre administraciones y avanzar hacia una gestión más eficiente y adaptada a las nuevas necesidades del transporte.
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