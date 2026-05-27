Cazado un hombre que hacía pesca furtiva en Telde gracias a un dron de la Policía Local

La batalla contra la pesca furtiva en Telde ya no se juega únicamente a ras de mar. Ahora también llega desde el cielo. La Unidad de Drones de la Policía Local ha cazado a un hombre mientras practicaba pesca ilegal en el litoral del municipio, una actividad totalmente prohibida en esa franja costera y que sigue poniendo en jaque la protección de los recursos marinos.

La secuencia, grabada por el propio dron policial y difundida después en las redes sociales del cuerpo, tiene un punto cinematográfico. El aparato sobrevuela la costa en silencio, detecta al infractor en plena faena y se aproxima poco a poco mientras rompe el sonido del mar una voz contundente lanzada desde la megafonía.

“Atención, le habla la Policía Local, la pesca furtiva está prohibida”.

El momento cambia por completo en cuestión de segundos. El hombre, al verse descubierto desde el aire, intenta reaccionar rápido y se sumerge en el agua para ocultar las capturas ilegales. Una maniobra desesperada que quedó grabada desde arriba y que, según recuerdan los propios agentes, no evita la correspondiente sanción administrativa.

Porque el dron no solo vigila. También documenta cada movimiento. Desde la localización del furtivo hasta el intento de esconder el material capturado. La tecnología aérea se ha convertido en uno de los grandes aliados de la Policía Local de Telde para reforzar el control sobre el litoral y frenar unas prácticas que dañan gravemente el ecosistema marino.

Con este tipo de actuaciones, el mensaje que lanza el municipio es claro: la vigilancia sobre la costa se intensifica y la pesca ilegal ya no tiene tan fácil escapar del radar policial.