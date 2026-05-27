Los nombres que Telde homenajeará por el Día de Canarias: referentes de la cultura, el folclore y las tradiciones

El Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez acoge este jueves, 28 de mayo, a partir de las 20.00 horas, el acto institucional del Ayuntamiento de Telde con motivo del Día de Canarias. La cita, organizada por la concejalía de Cultura, servirá para reconocer públicamente la trayectoria de personas y colectivos que han dedicado buena parte de su vida a conservar, promover y transmitir las tradiciones canarias.

El municipio rendirá homenaje a referentes del folclore, la música popular, la artesanía, los juegos tradicionales, la lucha canaria, la bola canaria, el teatro y la participación vecinal, en un acto que busca poner en valor el patrimonio humano y cultural de Telde y del conjunto del Archipiélago.

El concejal de Cultura, Juan Martel, destaca que este reconocimiento supone agradecer, en nombre de toda la ciudad, a quienes han mantenido viva la identidad canaria. Asimismo, subraya que los homenajeados representan valores como el esfuerzo, la generosidad, el arraigo, el amor por las tradiciones y el compromiso con las nuevas generaciones.

La entrada al acto será gratuita hasta completar aforo. Las invitaciones podrán retirarse en la taquilla del Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, en horario de 9.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Personas y colectivos homenajeados

En esta edición serán reconocidos Silvestre Sánchez Martel, por su trayectoria en la música tradicional y su vinculación con agrupaciones como AF Cendro y la parranda Taror; y Concepción Fleitas González, integrante durante más de 30 años de la Rondalla del Centro de Mayores de Telde “Gran Faycán”.

También se homenajeará a la A.C. El Salitre del Faycán, por su labor en la conservación del folclore canario y su proyección nacional e internacional; y al C.B.P. Harimaguada, club de bola canaria y petanca de La Pardilla, reconocido por sus éxitos deportivos y por su trabajo de divulgación en centros educativos.

El Ayuntamiento distinguirá además a José Suárez del Pino “Sene”, referente del folclore local y alma mater de Araguaney; y a Victoria Pérez Castro, vecina de Jinámar reconocida por su compromiso social, vecinal y cultural.

La lista continúa con la Escuela del Juego del Garrote Tradicional Canario Maestro Paquito Santana, por mantener vivo este legado vinculado a Telde; y con el C.L. Castro Morales, única entidad activa de lucha canaria en el municipio y referente histórico de este deporte.

Asimismo, recibirán reconocimiento Clara González González, por su labor en la enseñanza y preservación del calado canario; la Asociación Cultural Salsipuedes, por acercar la historia local mediante recreaciones y representaciones teatrales; y Los Gofiones, una de las formaciones más importantes de la música popular canaria.

Además, el acto pondrá en valor la figura del cantante grancanario Quevedo, por proyectar la identidad y el orgullo canario en el panorama musical internacional.