La renovada playa de Melenara, en Telde, toma forma: solárium, accesibilidad y fin a las inundaciones en la avenida

Las obras de mejora de la avenida de la playa de Melenara, en Telde, encaran ya su recta final con el mes de agosto como fecha inicialmente prevista para su culminación. El proyecto, que contempla actuaciones como la renovación del pavimento del paseo y la instalación de un parque infantil tematizado, incorporará además nuevas mejoras que no estaban incluidas en la redacción inicial. Entre las actuaciones añadidas destaca la transformación del antiguo espigón de la playa en donde se habilitará un solárium con zona para tomar el sol, así como la instalación de una bomba de impulsión destinada a evacuar las aguas pluviales y poner fin a las inundaciones que históricamente afectan a esta zona durante los episodios de lluvia y mal tiempo. Asimismo, se sustituirán las pérgolas previstas inicialmente por otras de madera, ubicadas a nivel peatonal, con el objetivo de mejorar la integración del mobiliario urbano en el entorno. Otra de las novedades será la señalización de carriles específicos para personas con movilidad reducida que deben atravesar parte de la avenida para acceder a sus viviendas.

Los trabajos de rehabilitación de la avenida de Melenara se encuentran ya ejecutados al 65% y todo apunta a que durante el próximo verano vecinos y visitantes podrán disfrutar de la totalidad de las mejoras previstas en este enclave costero de Telde. En el muelle se ha retirado el pavimento de hormigón deteriorado y se ha sustituido por uno nuevo, también de hormigón, sobre el que se instalará una futura tarima de madera. Este espacio, de unos 50 metros cuadrados, quedará habilitado como zona de solárium, con pavimento de madera a nivel del suelo para que los usuarios puedan tomar el sol junto al mar. Esta actuación responde, además, a algunas de las quejas planteadas en las últimas semanas por vecinos de la zona, que habían mostrado su preocupación por el aspecto final del muelle. Incluso llegó a colocarse un cartel con críticas al proyecto, al considerar que el espigón podía quedar como un espacio vacío y sin ningún tipo de infraestructura.

Carril para personas con movilidad reducida

Además, otra de las actuaciones menos visibles, pero a la que se han destinado numerosos recursos, ha sido la sustitución de instalaciones enterradas y obsoletas. Entre las mejoras no previstas inicialmente destaca la instalación de una bomba para expulsar las aguas pluviales de la avenida principal y acabar con las inundaciones, ya que, aunque la calle cuenta con una ligera pendiente, esta no resulta suficiente. Asimismo, se va a rehabilitar el acceso a la playa, eliminar barreras de movilidad y ensanchar la entrada para facilitar el paso de los vehículos de emergencia. A estas actuaciones se suma también la señalización de carriles habilitados en la zona rodada para las personas que deben cruzar parte de la avenida para acceder a sus viviendas, una zona en la que hay habilitadas hasta ocho plazas para personas con movilidad reducida.

El edil de vías y obras, Iván Sánchez, junto a uno de los obreros en el balneario. / LP/DLP

El balneario tendrá dos cabinas para personas ostomizadas con grifo y adaptadas para el cambio de las bolsas

Por otro lado, otra de las novedades de la rehabilitación de esta zona del litoral de Telde será la mejora del balneario. En este caso, el Ayuntamiento ha atendido algunas de las propuestas trasladadas por los vecinos y ha habilitado dos cabinas adaptadas para personas ostomizadas, entre ellas usuarios que sufren enfermedades como Crohn o cáncer de estómago y que necesitan portar bolsas de ostomía. Estas dos cabinas diferenciadas estarán acondicionadas para ofrecer mayor comodidad e intimidad a quienes precisan cambiarse o realizar labores de higiene. Para ello, contarán con una manguera y un pequeño grifo adaptado a sus necesidades, de manera que los usuarios puedan disponer de un espacio más funcional, accesible y seguro dentro del balneario.

Trabajos en la avenida de la playa de Melenara, en Telde. / LP/DLP

«La colocación del pavimento está siendo ahora muy rápida. Al principio de la obra se empleó mucho tiempo, pero en estos momentos ya avanzamos a buen ritmo con la instalación del suelo», explicó este miércoles Iván Sánchez, concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Telde. El edil señaló además que el Ayuntamiento ya dispone del material necesario para el montaje del parque infantil tematizado, cuya instalación comenzará próximamente. Las obras están siendo ejecutadas por la empresa Urban 2020 S. L. y cuentan con una inversión total de 1.128.232 euros. El proyecto abarca una superficie de 3.081 metros cuadrados, distribuida entre el muelle, con 1.220 metros cuadrados; la avenida, con 1.116; y el balneario, que también será objeto de mejoras dentro de esta actuación.