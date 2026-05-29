Telde aprueba el pago de 1,76 millones en facturas pendientes en un pleno con rifirrafe final

Facturas, reconocimientos extrajudiciales de crédito y algún que otro rifirrafe. El pleno del Ayuntamiento de Telde dio luz verde este viernes al pago de 21 facturas pendientes por un importe total de 1.760.325,68 euros, en su mayoría correspondientes a suministros eléctricos, mantenimiento de instalaciones municipales y material destinado a la Policía Local. Durante la sesión también se aprobaron modificaciones de crédito. Entre ellas, una partida de 36.000 euros para la redacción del proyecto de la plaza dedicada a Alfredo Kraus, en San Juan, y otra de 1.040 euros para abonar la cuota de comunidad de dos viviendas de titularidad municipal.

La factura de mayor cuantía correspondió a Endesa y ascendió a unos 685.000 euros, por el suministro eléctrico entre los meses de febrero y noviembre de 2025. A esta se sumó otra factura de la misma compañía, por 143.989 euros, relativa al periodo comprendido entre marzo y diciembre del pasado año. Además, el Pleno aprobó el pago de 62.000 euros en facturas pendientes vinculadas a los servicios de vigilancia, salvamento, socorrismo y primeros auxilios en las playas del municipio.

No obstante, aunque la sesión transcurrió tranquila, uno de los momentos más tenso llegó en el turno de ruegos y preguntas, con un agrio cruce entre el concejal no adscrito Héctor Suárez y el edil de Vías y Obras, Iván Sánchez (PP), a cuenta de la actividad profesional privada de este último como arquitecto y de varios expedientes urbanísticos tramitados en el Ayuntamiento. Suárez acusó al alcalde, Juan Antonio Peña, de haber “faltado a la verdad” al negar en un pleno anterior que Sánchez hubiera presentado proyectos particulares aprobados después por la Junta de Gobierno Local, mientras que el concejal popular rechazó cualquier incompatibilidad y defendió que cuenta con un informe del secretario general del Pleno que avala la compatibilidad de su actividad como autónomo con su cargo público.