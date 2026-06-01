Telde esquiva una factura de 821.000 euros tras ganar otra batalla judicial urbanística

El Ayuntamiento de Telde ha logrado una nueva victoria judicial al evitar el pago de una reclamación urbanística que superaba los 821.000 euros. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria y declarada firme el pasado 15 de mayo, desestima íntegramente el recurso presentado por el propietario de una parcela de 416 metros cuadrados calificada como espacio libre en el Plan General de Ordenación de Telde. El demandante reclamaba al Consistorio una compensación económica de 821.717 euros por el suelo afectado por el planeamiento urbanístico. Según sostenía, el Ayuntamiento no había actuado para adquirir la parcela. Sin embargo, el órgano judicial rechaza sus pretensiones al apreciar una desviación procesal entre lo solicitado inicialmente ante la Administración y lo planteado posteriormente en sede judicial.

La resolución concluye que el recurrente modificó de forma sustancial el objeto de su reclamación durante el procedimiento, llegando a solicitar actuaciones que afectaban incluso a órganos distintos del propio Ayuntamiento. Por este motivo, el juzgado acuerda la desestimación íntegra del recurso y condena en costas a la parte demandante. El procedimiento ha sido seguido por la Asesoría Jurídica municipal, dirigida por el concejal Juan Francisco Jiménez, cuya intervención ha permitido defender los intereses económicos del Ayuntamiento y evitar un nuevo perjuicio para las arcas públicas.

Protección de recursos públicos

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha valorado positivamente el fallo judicial y ha destacado que la sentencia «confirma que el Ayuntamiento está actuando con rigor, responsabilidad y solvencia jurídica en la defensa del interés general». «Estamos hablando de más de 821.000 euros que no tendrán que salir del bolsillo de los ciudadanos y que podrán seguir destinándose a servicios públicos, mantenimiento de la ciudad, inversiones e iniciativas que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas», señaló el regidor.

Peña subrayó además que «cada procedimiento ganado supone proteger recursos públicos que pertenecen a todos los teldenses». En este sentido, defendió que la obligación del gobierno municipal es «defenderlos con firmeza y garantizar que el dinero municipal se invierta donde realmente hace falta: en mejorar los barrios, reforzar los servicios y seguir avanzando en la transformación de Telde».

Evitar el pago de 12,6 millones

El alcalde también agradeció el trabajo desarrollado por la Asesoría Jurídica municipal, bajo la dirección de Juan Francisco Jiménez, así como la implicación de los técnicos y trabajadores municipales que participan en la defensa de expedientes complejos con impacto directo en la estabilidad económica del Ayuntamiento.

Esta nueva resolución se suma a otras sentencias favorables obtenidas recientemente por el Consistorio en relación con reclamaciones vinculadas al servicio municipal de limpieza y a la antigua concesión de los aparcamientos subterráneos de San Gregorio. En apenas unas semanas, el Ayuntamiento de Telde ha evitado el pago de más de 12,6 millones de euros en reclamaciones judiciales, reforzando así la protección del interés público y la estabilidad financiera municipal.