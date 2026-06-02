El juez avala las 33 plazas de Policía Local de Telde y desbloquea el nombramiento de los agentes

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado ejecutada la sentencia que afectaba al proceso selectivo de las 33 plazas de Policía Local de Telde. La decisión judicial permite al Ayuntamiento avanzar hacia el nombramiento definitivo de los agentes como funcionarios de carrera, después de varios meses de incertidumbre administrativa y jurídica. Mediante auto fechado el 25 de mayo de 2026, el magistrado acuerda dar por cumplido el fallo dictado en octubre de 2025 y ordena el archivo de la pieza de ejecución. La resolución considera que tanto el Ayuntamiento como el Tribunal Calificador actuaron conforme a derecho al adaptar la valoración de la prueba práctica a los términos fijados por la sentencia.

El conflicto se originó en torno a la corrección de una de las respuestas del ejercicio práctico del proceso selectivo. La sentencia había declarado incorrecta una respuesta que inicialmente había sido puntuada, lo que obligaba a modificar la valoración del examen. Para ejecutar el fallo, el Tribunal Calificador eliminó la puntuación correspondiente a esa respuesta y aplicó después un reescalado matemático de las notas. El recurrente sostuvo que esa actuación suponía introducir un nuevo sistema de corrección no previsto en las bases de la convocatoria. Sin embargo, el juzgado rechaza ese argumento y concluye que la administración municipal ejecutó adecuadamente la sentencia, al corregir la puntuación afectada y preservar, al mismo tiempo, los principios de igualdad, mérito y capacidad entre todos los aspirantes.

El auto también recuerda un aspecto clave del fallo inicial: la ejecución de la sentencia no podía perjudicar a los terceros de buena fe que habían superado el proceso selectivo. Ese pronunciamiento respalda la actuación seguida por el Ayuntamiento durante los últimos meses y aporta la seguridad jurídica necesaria para culminar una convocatoria considerada estratégica para reforzar la plantilla de la Policía Local. Tras conocerse la resolución, la Concejalía de Recursos Humanos ha comenzado a preparar los expedientes necesarios para proceder al nombramiento de los 33 agentes como funcionarios de carrera. Antes de la firma de los nombramientos y de la toma de posesión definitiva, los expedientes deberán pasar por la fiscalización preceptiva de la Intervención Municipal.

Esperar a los tribunales

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, valoró el auto judicial y defendió la prudencia mantenida por el Ayuntamiento durante el procedimiento. Según señaló, la institución municipal consideró necesario esperar a que los tribunales se pronunciaran de forma definitiva para garantizar la seguridad jurídica de los agentes y de la propia administración. «Siempre defendimos que era necesario esperar a que los tribunales se pronunciaran de manera definitiva para ofrecer todas las garantías jurídicas tanto a los agentes como a la propia administración. Hoy podemos afirmar que esa prudencia estaba plenamente justificada», manifestó el regidor.

Peña también reconoció la espera soportada por los aspirantes que habían superado el proceso selectivo y aseguró que el Ayuntamiento tratará ahora de agilizar los trámites pendientes. «Comprendemos perfectamente la espera que han tenido que soportar estos profesionales después de haber superado un proceso selectivo muy exigente. Por ello, ahora que contamos con este respaldo judicial, vamos a agilizar todos los trámites administrativos para que puedan adquirir cuanto antes la condición de funcionarios de carrera», afirmó.

Cuanto antes

En esa línea, el alcalde anunció que el Ayuntamiento renunciará a organizar un acto institucional de toma de posesión para evitar cualquier retraso añadido. Según explicó, la prioridad es que los agentes puedan formalizar su nombramiento cuanto antes y cerrar definitivamente un proceso que se ha prolongado en el tiempo y que ha estado condicionado por la vía judicial.

El Ayuntamiento considera que, con el archivo de la ejecución, la convocatoria entra ya en su última fase administrativa. La incorporación definitiva de los 33 agentes permitirá reforzar la Policía Local de Telde y mejorar los servicios de seguridad y atención a la ciudadanía.