Elisa Ruano, la teldense que ha convertido el sufrimiento en 'El secreto es amarte': “Mi deseo es ayudar a otras personas a salir del dolor”

Hay libros que se escriben desde la imaginación y otros que nacen de una necesidad profunda. El secreto es amarte: el poder curativo del amor infinito, el primer libro de Elisa Ruano Vargas, pertenece a esa segunda categoría. No surge de una teoría ni de una moda pasajera, sino de una vida atravesada por el dolor, la búsqueda y el deseo de tender una mano a quienes hoy se sienten atrapados en el sufrimiento. Comunicadora, periodista durante tres décadas, profesora de yoga terapéutico, experta en mindfulness para la salud, coach y certificada en neurociencia cognitiva, Elisa Ruano presenta una obra íntima y autobiográfica en la que mira hacia dentro para contar cómo logró reconstruirse después de convivir durante más de veinte años con dolor crónico a causa de una espondilitis anquilosante. “Yo sé lo que es el dolor crónico y sé lo que es sufrirlo día a día”, reconoce la autora. Esa certeza, lejos de encerrarla en sí misma, se convirtió en el punto de partida de un camino de transformación que ahora comparte en forma de libro.

Un renacer después del límite

Elisa cuenta que llegó a un punto de rendición en 2019, después de años de desgaste físico, emocional y mental. Su sistema nervioso, explica, se vio colapsado. A la enfermedad se sumaron la ansiedad, el miedo, los ataques de pánico y una crisis existencial que la llevó al límite. “Partimos de la base de que yo escribo este libro por la necesidad, a través de mi historia personal, de crear esperanza, ayuda y guía a aquellas personas que estén sufriendo cualquier tipo de dolor, sea físico o emocional”, afirma.

Aquella experiencia cercana a la muerte supuso, según relata, un antes y un después. “A partir de ahí cambió mi vida por completo”, asegura. Desde entonces, comenzó un proceso de formación y exploración personal que la llevó al yoga terapéutico, el mindfulness, el coaching y la neurociencia. Siete años después, esa búsqueda desemboca en un libro que no pretende presentarse como una receta milagrosa, sino como una invitación a mirar el dolor desde otro lugar.

Portada del libro. / LP/DLP

Espiritualidad con los pies en la tierra

Aunque El secreto es amarte habla de espiritualidad, Elisa insiste en alejarse de discursos abstractos o de fórmulas vacías. Su propuesta, explica, está pensada para cualquier persona, crea o no crea, siempre que esté abierta a conocerse mejor. “No es un libro espiritual en el sentido etéreo. Yo soy espiritual, pero me lo traigo todo a tierra”, subraya. En sus páginas conviven la meditación, el trabajo interior, la neuroplasticidad, la regulación del sistema nervioso y la importancia de identificar las heridas que se arrastran desde las propias vivencias.

La autora defiende que el sufrimiento no siempre nace únicamente del cuerpo. A menudo, dice, tiene relación con una mente saturada, unas emociones no atendidas y un sistema nervioso permanentemente en alerta. “El pensamiento te lleva a una emoción y la emoción a un dolor físico”, resume.

Por eso, el libro combina microrrelatos de su historia personal con herramientas sencillas de crecimiento personal, yoga terapéutico, mindfulness y coaching. La intención es acompañar al lector en un viaje hacia el autoconocimiento, sin gurús ni dependencias externas. “Los maestros están dentro de nosotros”, advierte Elisa, convencida de que el verdadero proceso de sanación comienza cuando una persona aprende a escucharse.

De La Garita al papel

Elisa Ruano es de La Garita, en Telde, “de toda la vida”, como ella misma dice. Allí se ha criado y allí conserva una red de afectos, vecinos, compañeros y personas que la han acompañado en este nuevo reto. A sus 51 años, mira atrás y reconoce una trayectoria marcada por la comunicación, la música, la enfermedad y, finalmente, la salud entendida desde una perspectiva integral.

Durante años trabajó en radio y televisión. También cantó, escribió y encontró en el yoga y la música dos refugios decisivos. Ahora, desde el programa Neuroconalma, acompaña a otras personas en procesos de regulación emocional y bienestar, integrando ciencia y espiritualidad.

“He dedicado estos siete años no solo a curarme yo, sino también a acompañar a personas”, explica. Esa labor la ha llevado a trabajar con mujeres, profesionales de la educación y personas cuidadoras, a quienes dedica una mirada especial en su libro. “También va hacia ese tipo de personas que siempre están dándolo todo y no reciben. Y ahí es cuando aparece el dolor, porque yo me reconozco ahí”, señala.

La primera edición, en preventa hasta el 27 de junio

La obra se encuentra actualmente en campaña de preventa a través de la editorial Dashbook.es. Esta primera tanda comenzó el 13 de mayo y permanecerá abierta hasta el 27 de junio, con un objetivo concreto: alcanzar los 150 ejemplares necesarios para que el libro pueda publicarse en papel.

Elisa reconoce que ya ha recibido un importante respaldo de su entorno, de vecinos, compañeros de profesión y personas que han seguido su proceso de transformación. “He recibido muchísimo apoyo”, cuenta. Aun así, la campaña entra ahora en su tramo decisivo. “Ahora queda el último empujón”, admite.

Un libro para quien necesita volver a sí mismo

El secreto es amarte no quiere ser solo la historia de una superación personal. Elisa lo plantea como un espejo. Un lugar en el que otras personas puedan reconocerse, entender sus heridas y descubrir que el amor propio no es una frase bonita, sino una práctica diaria. “Me he dado cuenta de que al final lo que tenemos que hacer es ir a nuestro interior y conocernos verdaderamente desde el amor por nosotros”, afirma. Para ella, ese es el secreto que da título al libro: aprender a tratarse con compasión, a dejar de vivir a la defensiva y a reconstruir el vínculo con uno mismo.

En la presentación de la obra, la autora lo resume con una frase que funciona casi como declaración de intenciones: “Todo lo que he experimentado y sanado está en este libro. Es un acto de amor y de entrega. Mi deseo es que pueda ayudar a otras personas a salir del dolor y a reconectar con su esencia”.