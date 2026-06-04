Telde aprueba un plan de asfaltado de 3,2 millones para 2026

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Telde aprobó este jueves el proyecto de asfaltado y repavimentación viaria del año 2026, una actuación que supondrá una inversión de 3.251.693 euros y que permitirá continuar mejorando la red viaria del municipio con intervenciones en decenas de calles distribuidas por toda la ciudad.

La iniciativa, promovida por la concejalía de Vías y Obras constituye un nuevo paso dentro del plan de mejora de infraestructuras impulsado por el gobierno local. El objetivo es dar respuesta a una de las principales demandas históricas de la ciudadanía: el mal estado de muchas carreteras y calles del municipio.

El proyecto contempla la rehabilitación de más de 170.700 metros cuadrados de superficie viaria y actuará en numerosos barrios, entre ellos San Antonio, en la urbanización La Hoyeta; La Garita; El Calero; Jinámar; Casas Nuevas; La Gavia; La Higuera Canaria; Las Bachilleras; Valle de los Nueve; Gando; Altos de Jinámar; Playa del Hombre; Salinetas; La Herradura; Arnao; San Gregorio; Arauz; La Barranquera; El Goro y Ojos de Garza, entre otros puntos del municipio.

La aprobación de este nuevo expediente cobra especial relevancia porque llega cuando todavía continúan ejecutándose actuaciones de asfaltado en distintos enclaves de Telde. De esta forma, el Ayuntamiento no ha esperado a la finalización de los planes actualmente en marcha para impulsar un nuevo proyecto, con el propósito de garantizar la continuidad de las mejoras viarias durante los próximos años. El concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, destacó que “este proyecto es fruto del trabajo coordinado de los técnicos municipales y del personal del área, que lleva meses analizando las necesidades de cada barrio para priorizar aquellas zonas que presentan un mayor deterioro”. El edil agradeció, asimismo, el esfuerzo realizado por el equipo humano implicado en la redacción y tramitación de la iniciativa.

Modernizar infraestructuras en el municipio

Las actuaciones permitirán intervenir en calles que presentan un avanzado estado de desgaste como consecuencia del paso del tiempo, la intensidad del tráfico y la ausencia de renovaciones integrales durante décadas. El propio proyecto técnico recoge la existencia de pavimentos con baches, fisuras y procesos de disgregación que afectan tanto a la seguridad como a la comodidad de la circulación.

Desde el área de Vías y Obras señalan que algunas de las vías incluidas en el proyecto podrían no haber recibido una renovación integral del firme desde hace entre 30 y 40 años, una situación que explica el deterioro acumulado en determinadas zonas y la necesidad de acometer actuaciones de mayor alcance.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, afirmó que la aprobación de este proyecto “supone una buena noticia para la ciudad y demuestra el compromiso del gobierno municipal con una de las reivindicaciones más repetidas por los vecinos”. El regidor añadió que “el asfaltado es, probablemente, uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía, porque afecta directamente a la movilidad, a la seguridad y a la imagen de los barrios, por lo que estamos realizando un esfuerzo inversor sin precedentes para revertir décadas de abandono”.

Nueve meses

Peña subrayó además que “nunca antes se había impulsado una inversión de esta magnitud en materia de asfaltado de forma continuada, encadenando proyectos y actuaciones para llegar al mayor número posible de calles y barrios”. En este sentido, recordó que el nuevo expediente se suma a los planes ya ejecutados y a los que actualmente se encuentran en desarrollo, consolidando, según el Ayuntamiento, la mayor inversión de la historia reciente del municipio en renovación de pavimentos.

Las obras incluirán trabajos de limpieza y preparación de los viales, fresados, renovación de la capa de rodadura, recrecido de tapas de registros, reposición de señalización horizontal y vertical, así como la instalación de reductores de velocidad y pasos peatonales elevados en distintos puntos del municipio. El proyecto establece un plazo máximo de ejecución de nueve meses desde el inicio de las obras, una vez culminen los trámites administrativos y el correspondiente proceso de licitación y adjudicación.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento de Telde avanza en su objetivo de modernizar las infraestructuras viarias del municipio, mejorar la seguridad de la circulación y renovar calles que, durante años, han sido objeto de reiteradas demandas vecinales.