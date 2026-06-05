Telde dedica una plaza a Alfredo Kraus 30 años después de anunciarla con graderío y zonas verdes

Telde proyecta una plaza dedicada al tenor Alfredo Kraus sobre la cubierta del aparcamiento de San Juan, una actuación prevista en una explanada de 2.200 metros cuadrados que permitirá mejorar la conexión entre el casco histórico del municipio y el parque de San Juan. La iniciativa, anunciada hace ya 30 años, contempla la creación de un espacio público con zonas ajardinadas, áreas de estancia y un graderío. El objetivo es ordenar este enclave y facilitar el tránsito peatonal entre ambos puntos del casco. La futura plaza también podrá servir, en determinados momentos, como espacio para pequeñas actuaciones o conciertos de formato reducido, lo que contribuiría a descongestionar otros puntos del municipio utilizados habitualmente para este tipo de actividades. La inversión prevista supera el millón de euros, aunque todavía no hay fecha concreta para el inicio de los trabajos. En cualquier caso, las obras no podrán comenzar hasta el próximo año.

Aunque el proyecto inicial no contempla grandes zonas de sombra más allá de las que aportará la propia vegetación, se prevé que en las mejoras de la propuesta puedan incorporarse pérgolas u otros elementos que refuercen el confort del espacio. Además, la creación del graderío permitirá generar jardineras con mayor profundidad, con tierra suficiente para plantar árboles de porte medio y ampliar la vegetación. Esta solución se plantea porque la plaza se sitúa sobre la cubierta del aparcamiento, lo que limita la plantación de ejemplares con raíces profundas al encontrarse el sótano justo debajo.

Sin barreras arquitectónicas

Desde el Ayuntamiento se ha marcado como prioridad eliminar las barreras arquitectónicas para que este espacio conecte, por fin, el parque de San Juan con la plaza del mismo nombre y con la futura plaza Alfredo Kraus. La actuación permitirá, además, homogeneizar la estética de una zona que desde hace años presenta una imagen deteriorada. El proyecto busca mejorar la seguridad, la accesibilidad y la transición entre la zona de ensanche, donde se ubica el parque de San Juan, y el casco histórico de Telde. Asimismo, contribuirá a dinamizar el entorno con la creación de un nuevo espacio libre para el uso ciudadano y para la celebración de actividades de pequeño formato.

Infografía de la plaza Alfredo Kraus. / LP/DLP

Uno de los principales retos del proyecto está en salvar la diferencia de cota de 1,75 metros existente entre ambos lados del espacio. Esta circunstancia habría supuesto una barrera si la plaza se hubiera mantenido al nivel de la calle Lucas Arencibia, por lo que la propuesta plantea que el nuevo espacio público sirva también para resolver la transición entre ambas zonas. Así, la diferencia de niveles entre las calles deja de entenderse como un condicionante y se convierte en uno de los argumentos centrales del proyecto. Para ello, se plantea una sucesión de plataformas en forma de graderío que permiten absorber el desnivel, mejorar la accesibilidad mediante rampas y generar una topografía artificial capaz de integrar mobiliario urbano y zonas de estancia. Los únicos elementos emergentes de la plaza serán los núcleos de comunicación del aparcamiento subterráneo. En el principal, situado en el centro del nuevo espacio público, se integrará el rótulo con el nombre de la plaza.

El Consistorio cuenta con un presupuesto de 36.000 euros para el encargo del proyecto a Fomenta

Encargo hecho

La denominación de este espacio no es nueva. Hace cerca de 30 años, el Ayuntamiento de Telde acordó dedicar una plaza al tenor grancanario Alfredo Kraus Trujillo, tras su fallecimiento, en un reconocimiento aprobado por unanimidad en pleno. Sin embargo, aquel homenaje quedó durante años pendiente de materializarse sobre el terreno, sin que la plaza llegara a consolidarse ni a contar con elementos que recordaran al artista.

El concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, explica que precisamente por ese motivo se ha querido integrar el nombre del tenor en uno de los elementos principales de la plaza. «No solo identifica el sitio, sino que también relaciona al tenor con el municipio», señala. El Ayuntamiento cuenta ya con un presupuesto aprobado de 36.000 euros para el encargo de gestión a la empresa municipal Fomenta, que se encargará de elaborar el proyecto de ejecución. La previsión es que, en los próximos años, vecinos y visitantes puedan disfrutar por fin de este enclave, cuyas obras superarán el millón de euros.