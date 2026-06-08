Las fiestas de San Juan de Telde arrancan con el Cristo en Teror, sin voladores y con más actos que en ediciones pasadas

Las fiestas de San Juan Bautista arrancarán en Telde el próximo 12 de junio con dos particularidades destacadas: será el primer año en el que el Cristo de Telde no se encuentre en el municipio al inicio de la celebración, al permanecer en Teror, y tampoco habrá voladores dentro del programa festivo. La imagen será trasladada a la villa mariana tras la misa del papa y compartirá en el pórtico, con la virgen del Pino, una eucaristía de acción de gracias por la visita del sumo pontífice. Aun así, la ciudad prepara una de las programaciones más amplias de los últimos años, con actos religiosos, romería, hoguera, música, deporte, actividades infantiles, tradición popular y propuestas culturales repartidas entre el casco histórico y la costa. Eso sí, la venerada imagen sí estará en Telde para el día grande de San Juan, el próximo 24 de junio.

El parque de Santa Rosalía, antiguo Parque de Lulú, acogió este lunes la presentación del cartel y del programa de actos. La festividad comenzará el próximo viernes con el pasacalles anunciador, desde el parque Franchy Roca hasta la plaza de San Juan, a las 19.00 horas. A las 20.00 horas tendrá lugar la lectura del pregón. Ese mismo día se inaugurará el mandala Aires de Lima, confeccionado por las tejedoras de Telde, la playa de Melenara acogerá el Crossfit Phoenix on the Beach y la ciudad celebrará las Noches de Boleros.

El acto estuvo presidido por el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, acompañado por el concejal de Deportes, Cristhian Santana, y el autor del cartel de esta edición, Floro González, trabajador municipal de Gestel y autor del cartel. Durante la presentación Peña destacó que estas serán «las últimas fiestas de San Juan de este mandato» y defendió que el actual grupo de gobierno ha conseguido «recuperar la fuerza y la esencia» de esta celebración patronal, que, según afirmó, venía atravesando años de decaimiento. El regidor aseguró, además, que el programa de esta edición será «el que más eventos tendrá de los últimos años», pese a ser, según indicó, una de las fiestas con menor presupuesto.

Asistentes a la presentación del programa. / LP/DLP

Por su parte, Cristhian Santana reivindicó el papel del deporte dentro de las fiestas patronales. «Los fastos en honor a San Juan son una oportunidad perfecta para acercar los estilos de vida saludable y la actividad física a la población, así como para la difusión y defensa de los deportes tradicionales entre las nuevas generaciones», señaló el concejal. El autor del cartel, Floro González, explicó que el diseño de este año gira en torno a los colores cálidos del fuego, elemento esencial de la noche de San Juan y uno de los símbolos más reconocibles de esta celebración.

Santana: «Los fastos en honor a San Juan son una oportunidad para acercar los estilos de vida saludable a la población»

Desfile de ganado

La programación continuará durante los días siguientes con actividades deportivas, culturales y familiares, entre ellas el II Concurso Fotográfico Enfoques, un encuentro de escuelas de lucha canaria, pruebas ciclistas, el III Maratón de Donación de Sangre en Canarias, un recorrido histórico-literario por la zona fundacional, el XXX Memorial de Lucha Canaria Juan Carlos Suárez Monzón, conciertos, una pasarela de moda y una velada literaria dedicada a Las Sin Sombrero. Uno de los momentos centrales será la romería-ofrenda a San Juan Bautista, prevista para el sábado 20 de junio a las 18.00 horas desde el parque Franchy Roca.

La magia de las fiestas alcanzará su punto álgido el martes 23 de junio, víspera de San Juan. Desde las 17.00 horas se inaugurará la recova y muestra de artesanía con la Escuela Municipal de Folclore. Al caer la noche, la música del dj Abián Reyes servirá de antesala para el momento más esperado: el encendido de la tradicional hoguera de San Juan en Siete Puentes a las 22.00 horas, coincidiendo en hora con la XIX edición de Los Mechones de Melenara en la costa.

El encendido de la hoguera en Siete Puertas tendrá lugar el día 23 de junio a las 22.00 horas de la noche

El miércoles 24 de junio, día de San Juan Bautista, Telde despertará a las 8.00 horas con la Diana Floreada por las calles del barrio. La jornada aunará lo mejor de nuestra identidad canaria con una gran desfile de ganado en la finca de la Hoya de San Pedro y juegos tradicionales.

En el plano religioso, la basílica acogerá las eucaristías solemnes de la Natividad del Santo Patrón, coronando las fiestas a las 19.00 horas con la Solemne Función Religiosa presidida por D. Jorge Luis Martín de la Coba.