Telde estudia una nueva vía para abrir el parking subterráneo de San Juan: 280 plazas para revitalizar el casco histórico
La reapertura del aparcamiento subterráneo de San Juan, con 280 plazas, es una demanda histórica vecinal y comercial en Telde para mejorar la movilidad.
El Ayuntamiento de Telde continúa trabajando para hacer posible la reapertura del aparcamiento subterráneo de San Juan, una infraestructura clave del casco histórico que permanece cerrada desde hace años y que es una demanda vecinal y comercial histórica.
El Ayuntamiento está a la espera de los informes de viabilidad que determinarán si esta opción es posible y qué modelo sería el más adecuado.
El aparcamiento cuenta con 280 plazas y su reapertura supondría una mejora clave para la movilidad, la accesibilidad y la dinamización del casco histórico de San Juan.
El gobierno local subraya que el proceso sigue en marcha y que se continúa trabajando para dar una solución real, viable y ajustada a la legalidad.
Una nueva plaza sobre el aparcamiento
La posible reapertura del aparcamiento subterráneo de San Juan se vincula también a la transformación de su cubierta, donde el Ayuntamiento proyecta la futura plaza dedicada al tenor Alfredo Kraus, tal y como adelantó LA PROVINCIA la semana pasada. La actuación, prevista sobre una explanada de unos 2.200 metros cuadrados, busca mejorar la conexión peatonal entre el casco histórico y el parque de San Juan mediante un nuevo espacio público con zonas ajardinadas, áreas de estancia y un graderío capaz de salvar el desnivel existente en la zona.
El proyecto, anunciado hace tres décadas y aún pendiente de ejecución, supondría además la recuperación estética y funcional de un enclave deteriorado, con una inversión prevista superior al millón de euros y sin fecha concreta de inicio, aunque las obras no podrán comenzar antes del próximo año.
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