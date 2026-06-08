Telde estudia con Sagulpa la reapertura del aparcamiento subterráneo de San Juan

El Ayuntamiento de Telde continúa buscando una fórmula viable para reabrir el aparcamiento subterráneo de San Juan, una infraestructura estratégica para el casco histórico que lleva años cerrada y que cuenta con 280 plazas. La principal novedad pasa ahora por estudiar una posible gestión a través de medios propios, con Sagulpa como alternativa, una vía que podría agilizar los plazos frente a una licitación o concesión pública tradicional.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, visitó este lunes las instalaciones acompañado por el concejal de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, técnicos de Sagulpa y personal técnico municipal. La visita se produjo después de una mesa de trabajo en la que se analizaron posibles fórmulas de gestión para poner en uso el inmueble. Desde el gobierno local insisten en que no existe aún ninguna decisión tomada ni acuerdo formal cerrado. El primer paso será elaborar los correspondientes informes de viabilidad, que deberán determinar si esta opción resulta posible desde el punto de vista técnico, económico y jurídico.

Alternativas

Durante los últimos meses, el Ayuntamiento ha estudiado distintas alternativas para la reapertura del aparcamiento, entre ellas la licitación de su gestión mediante concurso público. Sin embargo, esa vía requeriría previamente diversas actuaciones administrativas y técnicas, como la actualización de las instalaciones, la puesta a punto del inmueble, la regularización de suministros, la redacción de proyectos y pliegos y la posterior tramitación de los contratos públicos. En este contexto, la gestión a través de Sagulpa se plantea como una alternativa que deberá ser estudiada en profundidad antes de adoptar cualquier decisión.

Los informes deberán analizar el estado actual de la instalación, las inversiones necesarias para su puesta en marcha, el modelo de explotación, los costes asociados y el encaje legal de una eventual encomienda o encargo a medio propio. Solo si las conclusiones son favorables, el Ayuntamiento podría iniciar los acuerdos administrativos necesarios para avanzar en esa dirección.

«Somos conscientes de que existe una demanda histórica para la apertura de este aparcamiento y también de la frustración que genera que continúe cerrado. Precisamente por eso estamos explorando todas las vías posibles para encontrar una solución realista, viable y ajustada a la legalidad», señaló Peña.