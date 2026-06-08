Telde garantiza socorristas en sus playas este verano pese al retraso del nuevo contrato

El Ayuntamiento de Telde asegura que las playas del municipio contarán con servicio de socorrismo durante la temporada de verano, pese a que el nuevo contrato acumula un retraso aproximado de tres meses y no estará operativo hasta después de la temporada alta. Actualmente, el expediente se encuentra en fase de providencia de licitación, por lo que el procedimiento para su adjudicación podría prolongarse durante unos tres meses y medio más. No obstante, desde el Consistorio insisten en que esta demora no implicará la ausencia de socorristas en el litoral teldense, ya que el Ayuntamiento continúa asumiendo el pago a los trabajadores mientras se tramita el nuevo contrato. Además, el futuro servicio incorporará mejoras de cara a los próximos años. Esta aclaración llega por parte de la concejala de Playas, María Calderín, después de que varios vecinos del litoral afirmaran que el nuevo contrato no contemplaría una ampliación de la plantilla y que supondría la retirada de algunas motos acuáticas.

La edil Calderín recalcó este lunes que las playas del municipio mantendrán el servicio de vigilancia y socorrismo que se ha venido prestando hasta la fecha, además de incorporar algunas novedades con la entrada en vigor del nuevo contrato. Calderín desmintió también que la playa de La Garita se haya quedado sin socorristas durante algunos días de las últimas semanas, una de las quejas trasladadas por vecinos de la zona al Consistorio teldense.

En este sentido, la edil aclaró que el hecho de que los socorristas no se encuentren en el módulo no significa que no estén prestando servicio en la torre de vigilancia o realizando batidas por la playa. «No tienen por qué estar siempre en el módulo. Servicio siempre ha habido», subrayó Calderín, quien aseguró que en varias ocasiones vecinos del litoral se han puesto en contacto con ella para trasladarle lo que consideraban una ausencia de socorristas, una situación que, según explicó, responde al desarrollo habitual de las labores de vigilancia. «No pueden afirmar que no hay socorristas en los puestos, ya que están jugando con su trabajo», añadió la concejala.

Presupuesto justo

Asimismo, el Consistorio está regularizando el pago de facturas atrasadas correspondientes al servicio de vigilancia y socorrismo en las playas del municipio. En la última sesión plenaria se aprobó un expediente extrajudicial de crédito destinado a este servicio por un importe de 62.000 euros. «El nuevo contrato está en trámite, pero el servicio se va a seguir prestando y se está abonando a los socorristas», aclaró la concejala de Playas.

En los primeros meses de 2026 Telde no ha registrado ningún fallecido por ahogamiento

Por otro lado vecinos de otros puntos del litoral, como Ojos de Garza y Tufia, continúan reclamando una demanda que, según aseguran, les fue prometida en mandatos anteriores: la presencia de socorristas también en estos arenales. En este sentido, recuerdan que fue en torno al año 2017 cuando el grupo de gobierno de entonces anunció que estas zonas también contarían con vigilancia. No obstante, la concejala de Playas, María Calderín, aclaró que el presupuesto destinado al servicio de socorrismo no permite cubrir todas las playas del municipio. «Esas playas no son tan turísticas y, además, en verano el servicio se concentra en las zonas con mayor afluencia», señaló la edil.

Puesto de socorrismo en Melenara. / Andrés Cruz

Sin fallecidos por ahogamiento en lo que va de año

«Ojalá pudiéramos tener socorristas todos los días y a todas horas, pero es imposible», destacó Calderín. La edil señaló, además, que en muchas ocasiones a primera hora de la mañana apenas hay usuarios en las playas, por lo que ampliar el horario del servicio supondría un coste excesivo y, probablemente, no resultaría tan necesario.

Calderín: «Ojalá pudiéramos tener socorristas todos los días y a todas horas, pero es imposible»

Aun así, los datos recientes de siniestralidad acuática sitúan a Telde entre los municipios grancanarios con una incidencia contenida de fallecimientos por ahogamiento. Según los balances de la Asociación Canarias, 1500 Km de Costa, el municipio registró un fallecido en 2023 en la playa de Melenara, mientras que en 2024 solo consta un rescate en ese mismo arenal y no figura entre los principales puntos negros del Archipiélago. En 2025, sin embargo, la cifra ascendió a tres víctimas mortales concentradas en Taliarte y Salinetas, en un año en el que Canarias contabilizó 69 muertes por ahogamiento. Durante los primeros meses de este año en curso la costa teldense volvió a mantenerse sin fallecidos, pese a que en el conjunto de las Islas se registraron 13 muertes por esta causa.