La Suelta del Perro Maldito de Valsequillo busca cartel para su 40 aniversario en Gran Canaria

Hay celebraciones que forman parte de la identidad de un pueblo y otras que, con el paso de los años, terminan convirtiéndose en auténticos símbolos culturales. En Valsequillo, pocas tradiciones despiertan tanta expectación como la Suelta del Perro Maldito, una fiesta que mezcla historia, leyenda, participación vecinal y un carácter único dentro del calendario festivo canario.

Con la vista puesta en una edición muy especial, el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria y la Asamblea de la Suelta del Perro Maldito han convocado el concurso para elegir el cartel oficial de la XL edición de esta celebración, que cumplirá cuarenta años en 2026. La organización busca una imagen capaz de representar la esencia de uno de los actos más emblemáticos de las Fiestas de San Miguel.

Una tradición que cumple cuatro décadas

La convocatoria está dirigida a personas residentes en Canarias que deseen aportar su visión artística sobre una fiesta que ha logrado consolidarse como una de las manifestaciones culturales más reconocibles del municipio.

Los participantes deberán presentar obras originales e inéditas que reflejen el simbolismo, la identidad y el carácter popular de la Suelta del Perro Maldito, una tradición profundamente arraigada en Valsequillo y que cada año reúne a cientos de vecinos y visitantes.

La edición de 2026 tendrá además un significado especial al conmemorarse el cuadragésimo aniversario de esta celebración, motivo por el que la organización espera una participación destacada de artistas, diseñadores y aficionados al diseño gráfico de todo el Archipiélago.

Un premio de 600 euros para la obra ganadora

El certamen contempla un premio único de 600 euros para el cartel seleccionado. Además, la obra ganadora se convertirá en la imagen oficial de la XL Suelta del Perro Maldito y pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Valsequillo, que adquirirá los derechos de reproducción y difusión respetando siempre la autoría del trabajo.

Las propuestas deberán incluir obligatoriamente el texto «XL Suelta del Perro Maldito», junto a las referencias a San Miguel 2026, Valsequillo y la fecha de celebración del acto, prevista para la noche del 28 de septiembre.

Preparación de la Suelta del Perro Maldito en Valsequillo / José Carlos Guerra / LPR

Participación ciudadana en la elección

Una de las particularidades del concurso es que la decisión final no dependerá únicamente del jurado especializado. La convocatoria volverá a incorporar la participación de la Asamblea de la Suelta del Perro Maldito, cuyos integrantes podrán votar por su cartel favorito durante la exposición pública de las obras. El diseño más respaldado por los vecinos recibirá un punto adicional en la valoración final.

El jurado estará formado por profesionales vinculados al ámbito cultural, artístico y del diseño, además de representantes municipales y vecinos del municipio.

Una convocatoria con requisitos específicos

Las bases establecen que las obras deberán presentarse de forma anónima mediante sistema de plica y montadas sobre soporte rígido tipo cartón pluma. Además, se exige que sean completamente originales y se prohíbe expresamente el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa durante cualquier fase del proceso creativo.

Todas las propuestas admitidas serán expuestas públicamente durante el verano de 2026, independientemente de que resulten premiadas o no.

Suelta del Perro Maldito en Valsequillo | 28/09/2025 | Fotógrafo: José Carlos Guerra / José Carlos Guerra / LPR

Hasta el 31 de junio para participar

Las personas interesadas podrán presentar sus trabajos hasta el próximo 31 de junio de 2026, fecha límite fijada por la organización para optar a convertirse en la imagen oficial de una celebración que, cuatro décadas después de su nacimiento, continúa siendo uno de los mayores símbolos festivos y culturales de Valsequillo.

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Con esta iniciativa, el municipio busca que el cartel del cuarenta aniversario esté a la altura de una tradición que ha logrado trascender generaciones y que cada año vuelve a demostrar la enorme capacidad de la cultura popular para mantener viva la identidad de un pueblo.