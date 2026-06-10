Los quioscos olvidados de Arnao vuelven al mapa: Telde prepara cafetería, heladería y terrazas

Telde recupera los quioscos de las Ramblas de Arnao después de más de diez años cerrados. El Ayuntamiento ya cuenta con proyecto para sacar del abandono cuatro pequeños locales municipales situados entre San Gregorio y el Parque Arnao y concreta los usos previstos para cada uno. El quiosco 1 se plantea como heladería, crepería o gofrería; los quioscos 2 y 4 se dedicarán a la venta de prensa, confitería, flores o productos similares; y el quiosco 3, el de mayor tamaño, se destinará a bar-cafetería. La apertura, sin embargo, no será inmediata. Antes debe completarse un periodo de exposición pública de 30 días hábiles y, después, convocarse el concurso para elegir a los adjudicatarios.

El documento, publicado este miércoles por el Ayuntamiento, divide los quioscos en cuatro lotes independientes y permite que cada licitador se presente, como máximo, a dos. También podrá quedarse con ambos si obtiene la mejor puntuación. La concesión será por cinco años, prorrogable por otros cinco, por lo que ningún adjudicatario podrá explotar el espacio más de diez años.

La recuperación de los quioscos llega después de un intento fallido, ya que en 2021 se anunció que los cuatro establecimientos volverían a la actividad mediante un nuevo pliego, con usos similares y la intención de dinamizar Arnao como parte del entorno comercial de San Gregorio. Aquella previsión nunca se materializó y los quioscos continuaron cerrados.

Diferentes condiciones

Los cuatro locales no saldrán en las mismas condiciones. El quiosco 1 tiene 5,9 metros cuadrados y una terraza anexa de 10,8 metros cuadrados, con capacidad prevista para tres mesas y doce sillas. El quiosco 3, destinado a cafetería, es mucho mayor, con 34 metros cuadrados de local y una terraza de 24 metros cuadrados, donde se prevén seis mesas y 24 sillas. Los quioscos 2 y 4 son los más pequeños, con unos 4,7 metros cuadrados cada uno y planta hexagonal.

Uno de los quioscos de la Rambla de Arnao. / LP/DLP

Quien se quede con cada quiosco tendrá que pagar al Ayuntamiento una cantidad anual por usarlo. El proyecto fija unos mínimos de unos 570 euros al año para los quioscos 2 y 4, unos 1.382 euros para el quiosco 1 y 5.735 euros para el quiosco 3. Estas cantidades podrán subir si los licitadores ofrecen más dinero en el concurso. El pago se hará por meses adelantados y empezará dos meses después de la firma de la adjudicación.

La concesión será por cinco años, que se podrá prorrogar por otros cinco y no podrá superar los diez año

La oferta económica tendrá, además, un peso importante en la elección con hasta 80 puntos. Los otros 20 dependerán del plan de limpieza. El proyecto distingue entre limpiar los aseos una vez al día o dos veces al día, siendo esta segunda opción la que obtendrá la máxima puntuación en ese apartado.

Asumir otros gastos

Uno de los aspectos más relevantes del pliego es que la reapertura no será solo cuestión de levantar la persiana. Los adjudicatarios tendrán que asumir todos los gastos necesarios para poner cada local en funcionamiento. Entre ellos figuran la retirada del mobiliario que no sirva, la colocación de nuevo equipamiento, el acondicionamiento interior y exterior, la mejora de cerramientos, la instalación de protección contra incendios, la legalización eléctrica, la tramitación de permisos, la obtención de certificados y la preparación de la instalación de agua.

Otro de los quioscos. / LP/DLP

El propio proyecto calcula de forma aproximada cuánto costará acondicionar cada quiosco. La estimación ronda los 6.036 euros para el quiosco 1, 5.728 euros para el quiosco 2, 6.945 euros para el quiosco 3 y 5.688 euros para el quiosco 4. A esas cantidades habría que añadir el mobiliario, el menaje, las licencias y otros gastos que también correrán por cuenta del adjudicatario.

Durante el año 2021 el Consistorio anunció la reapertura de los quioscos, pero nunca se llegó a materializar

El pliego marca un plazo máximo de dos meses, desde la formalización de la concesión, para terminar esos trabajos e iniciar la actividad. También fija el horario de apertura de 09.00 El Ayuntamiento podrá recortar ese horario si se producen ruidos o molestias a los vecinos. Eso sí, la cafetería tendrá limitaciones y únicamente se autorizarán equipos eléctricos para preparar, calentar o regenerar alimentos, siempre que no necesiten salida de humos al exterior ni ventilación adicional. Se admitirán sistemas homologados de filtrado de humos y olores, pero la actividad no podrá generar molestias por olores, ruidos o emisiones.

El proyecto también regula cómo deberán ser las terrazas. No se podrán colocar barras, máquinas expendedoras ni máquinas recreativas y tampoco se permitirá publicidad en carteles, mobiliario, toldos o sombrillas, salvo el nombre o logotipo del local en unas dimensiones limitadas. La estética no quedará al libre criterio del adjudicatario. Las mesas deberán ser de madera natural o metálicas en tonos cromados, bronce o negro, y se prohíben los materiales plásticos. Las sombrillas deberán ser textiles o de lona en color rojo burdeos. Además, en el lateral próximo a la Avenida del Cabildo tendrán que instalarse elementos separadores de protección.