Telde desbloquea 15 plazas de oficial en la Policía Local tras 20 años sin promociones

Telde mueve ficha para reforzar la estructura de mando de la Policía Local. El Ayuntamiento ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas las bases de la convocatoria para cubrir 15 plazas de oficial mediante promoción interna y concurso-oposición, un procedimiento que no se activaba en el cuerpo desde 2006. La convocatoria permitirá que agentes de la Policía Local puedan optar a puestos de mayor responsabilidad dentro de la organización municipal. Las plazas proceden de las Ofertas de Empleo Público de 2023, 2024 y 2025, y están orientadas a reforzar la escala de mandos, una de las necesidades internas del servicio tras casi dos décadas sin una promoción de estas características.

El proceso se desarrollará mediante concurso-oposición. Según la información municipal, incluirá pruebas de conocimientos, supuestos prácticos, valoración de méritos profesionales y formación específica. El objetivo es que el acceso a la categoría de oficial se realice bajo los principios de mérito, capacidad, igualdad y transparencia.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, vincula la convocatoria con una reivindicación mantenida durante años dentro del cuerpo. “Hoy damos cumplimiento a una demanda histórica de la Policía Local. Han pasado veinte años desde la última promoción de oficiales y entendíamos que era una obligación de este gobierno impulsar nuevamente la carrera profesional dentro del cuerpo”, señala. Peña sostiene que la medida busca reconocer la trayectoria de los agentes y mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía. “Esta convocatoria es una muestra del compromiso municipal con nuestros empleados públicos y con la mejora continua de los servicios que prestamos. Apostamos por reconocer la experiencia, la formación y el esfuerzo de quienes llevan años velando por la seguridad de nuestro municipio”, añade.

Futuras promociones internas

Más allá de la cobertura de las 15 plazas, el Ayuntamiento enmarca este proceso en una reorganización más amplia de la Policía Local. El gobierno local considera que la promoción interna permitirá modernizar la estructura del cuerpo, mejorar su capacidad operativa y abrir oportunidades de carrera profesional para los agentes que ya forman parte de la plantilla.

“No se trata únicamente de cubrir plazas, sino de modernizar la estructura de la Policía Local y garantizar que existan oportunidades reales de promoción para los profesionales que forman parte de ella”, afirma el alcalde, quien defiende que el Ayuntamiento trabaja para construir “una administración más sólida, eficiente y motivadora para sus trabajadores”.

La tramitación ha sido impulsada por la concejalía de Recursos Humanos junto al personal técnico del área. El Ayuntamiento también destaca la participación de la Jefatura de la Policía Local en la elaboración de unas bases adaptadas a las necesidades del cuerpo y a la normativa vigente.

La convocatoria de oficiales no será el único movimiento previsto en la Policía Local de Telde. El área de Recursos Humanos trabaja ya en los expedientes para futuras promociones internas en las categorías de subinspector e inspector, con el objetivo de completar el refuerzo de la estructura de mando del cuerpo.