Telde frena el vial peatonal con Las Palmas de Gran Canaria tras dispararse su coste a 8 millones

Telde renuncia al proyecto de vía peatonal y ciclista que pretendía conectar el municipio con Las Palmas de Gran Canaria. La actuación, anunciada inicialmente en 2017, contaba entonces con un presupuesto aproximado de cinco millones de euros. Sin embargo, distintas modificaciones no previstas en la planificación inicial han elevado el coste de la obra hasta los ocho millones de euros, una cantidad que el Consistorio teldense considera excesiva. Entre los principales imprevistos figura la necesidad de ejecución de obras en la GC-1 a la altura de la potabilizadora, zona por la que estaba previsto que discurriera el trazado de forma paralela a la carretera. A su paso por este punto, el proyecto requeriría la instalación de pasarelas que conectaran diferentes tramos para garantizar el tránsito de ciclistas y peatones. La iniciativa contaba también con el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. No obstante, el Ayuntamiento de Telde trabaja ahora en la búsqueda de alternativas para este tramo y en la continuidad de los estudios correspondientes a las siguientes fases del proyecto, todas ellas planteadas de manera independiente.

Esta segunda fase del proyecto, que quedó pendiente de financiación cuando el presupuesto aún rondaba los cinco millones de euros, contemplaba la conexión entre la costa del barrio de Jinámar y Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo era habilitar un recorrido que permitiera a los residentes de Telde desplazarse a pie o en bicicleta hasta la capital, y viceversa. El trazado previsto partía del entorno de la playa de Bocabarranco y llegaba hasta las inmediaciones de la escultura del Tritón, situada a la entrada del municipio capitalino, antes de alcanzar la playa de La Laja. El informe técnico detallaba entonces que el camino tendría una longitud de 3,5 kilómetros y que incluiría un nuevo carril peatonal y ciclista de tres metros de ancho, con un recorrido paralelo a la autopista GC-1 en prácticamente todo su trayecto.

Último tramo del corredor que se prevé realizar, desde Los Arenales hasta el Tecén. / LP/DLP

«No creo que esta vía peatonal sea inviable en un futuro, pero hay que buscar otras alternativas», explicó este martes Jaime Medina, miembro de la asociación de vecinos El Valle de los Nueve, entidad impulsora de la idea inicial del proyecto, que en un primer momento no contemplaba este enlace entre Telde y la capital grancanaria. Sin embargo casi diez años después de su anuncio, la vía peatonal y ciclista no prevé ejecutarse, al menos, a corto o medio plazo. Esta segunda fase debía dar continuidad a una primera actuación que sí llegó a materializarse: el conocido corredor paisajístico de Telde, operativo desde 2020.

Artiles: «Ya ha habido con anterioridad desprendimientos en varias zonas del corredor paisajístico»

Tres fases más

El sendero del corredor comienza en el sector bajo del Barranco de los Cernícalos, en pleno Paisaje Protegido de Lomo Magullo, y se extiende hasta la playa de Bocabarranco. No obstante uno de sus tramos, situado en la zona de El Valle de los Nueve, ha quedado inutilizado tras las fuertes lluvias de la borrasca Therese. Se trata de una zona muy estrecha en la que tras el paso de distintas borrascas se han producido varios desprendimientos que han borrado parte del sendero. Por ello, con un presupuesto que ronda los 40.000 euros, el Ayuntamiento prevé encargar y adjudicar próximamente los trabajos de limpieza del vial y su acondicionamiento para garantizar la seguridad. La actuación contempla el asentamiento de los caminos, la sustitución de la señalética por una nueva y la posibilidad de desarrollar actividades relacionadas con el medio ambiente en el propio corredor. «Ya ha habido algunos desprendimientos con anterioridad y se ha tenido que precintar el corredor en diversas ocasiones por seguridad», recalca el edil de Medioambiente, Juan Francisco Artiles.

Conexión del corredor con el barranco del Tundidor. / LP/DLP

Mientras se barajan otras alternativas para retomar la vía peatonal y ciclista entre Telde y Las Palmas de Gran Canaria, también se estudia la continuidad de las siguientes fases del corredor paisajístico, pendientes aún de los correspondientes estudios de viabilidad. En este sentido la asociación de vecinos El Valle de los Nueve y el concejal del área, Juan Francisco Artiles, analizan la posibilidad de finalizar el último tramo del recorrido, que discurre entre Tecén y Los Arenales. Este tramo, de 2,4 kilómetros, quedó sin concluir debido a la complejidad del terreno marcado por una elevada densidad de vegetación, estrechamientos y la existencia de un salto de cauce.

El Consistorio destinará 40.000 euros para las mejoras y rehabilitación de zonas dañadas por las borrascas

Asimismo, se plantea la creación de un corredor por el barranco de Arenales con el objetivo de descongestionar el cauce del barranco de Los Cernícalos, donde se concentra un elevado número de senderistas, ya que el mismo recorrido se utiliza tanto para la subida como para la bajada. El objetivo es adecentar el último tramo de Los Cernícalos y facilitar el acceso a parajes de mayor atractivo natural dentro de este entorno.