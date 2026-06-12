Telde habilita 110 nuevas plazas de aparcamiento en el vial costero de Salinetas
La medida, impulsada por la voncejalía de Vías y Obras, busca mejorar la movilidad en la costa durante los meses de mayor afluencia
El Ayuntamiento de Telde ha habilitado 110 nuevas plazas de aparcamiento en el vial costero, en el entorno de la playa de Salinetas, dentro de las actuaciones incluidas en el plan de asfaltado municipal. La intervención, impulsada por la concejalía de Vías y Obras, tiene como objetivo mejorar la movilidad y reforzar la oferta de estacionamiento en la zona litoral, especialmente ante el incremento de visitantes previsto durante los meses de verano.
Las nuevas plazas se sitúan en el tramo comprendido entre la rotonda de la calle Américo Vespucio y la primera rotonda del vial costero. Según el área municipal, se trata de una vía con una anchura superior a los cuatro metros, lo que permite ordenar el aparcamiento y mantener un único carril de circulación en condiciones adecuadas para el tránsito de vehículos, incluidos los de mayor tonelaje.
Temporada estival
El Ayuntamiento precisa que esta medida funcionará inicialmente durante la temporada estival, con el propósito de evaluar su funcionamiento y comprobar si se adapta a las necesidades reales del entorno. La actuación coincide con el inicio del periodo de mayor afluencia a la costa teldense, especialmente a partir del 25 de junio y tras la finalización del curso escolar.
El concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, explicó que esta zona ya se utilizaba de manera habitual como espacio de estacionamiento, aunque sin una regulación adecuada. “Esta situación generaba determinadas situaciones de riesgo”, señaló el edil. Sánchez añadió que, con esta actuación, “se ordena el espacio, se incrementa la seguridad vial y se garantiza un único carril de circulación suficientemente amplio para un tráfico fluido”.
La intervención ha sido coordinada con distintas áreas municipales para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de tráfico y seguridad vial. Con esta medida, el Consistorio pretende dar respuesta a una demanda habitual de aparcamiento en la costa de Telde durante el verano y mejorar la organización del tráfico en uno de los puntos de mayor afluencia del litoral.
- Detenido en Dubái David Merino, líder canario de la macroestafa mundial de criptomonedas FX Winning
- Visita del papa a Canarias: el Gobierno suspende las clases el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 en Tenerife
- Mapa de los cortes de tráfico en Gran Canaria el jueves 11 de junio por la visita del papa León XIV: horarios y tramos afectados
- Ola de calor y calima en Canarias: cuándo llega y las islas afectadas
- Abre Súgar, el nuevo rooftop del Puerto de Las Palmas con 1.253 metros cuadrados de terraza
- El aparcamiento fantasma de Las Palmas de Gran Canaria: 900 plazas cerradas mientras los vecinos no encuentran sitio
- Atraco en el centro comercial Las Terrazas: cinco encapuchados asaltan una joyería y huyen en un coche robado
- STOCK YA revoluciona Gran Canaria con la apertura de su nueva tienda de liquidaciones: electrodomésticos desde 10€, regalos y los ventiladores más baratos de la isla