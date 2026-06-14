La vivienda vacacional cae un 21% en Telde en un año: menos casas, precios más bajos y una villa a casi 1.000 euros la noche

La vivienda vacacional empieza a perder fuerza en Telde después de varios años de crecimiento. El municipio contaba en abril de 2026 con 383 viviendas vacacionales disponibles, frente a las 486 registradas en abril de 2025, según los datos del Instituto Canario de Estadística . La caída es importante: 103 viviendas menos en un año, lo que equivale a un descenso cercano al 21%. El dato marca un cambio de tendencia. Durante los últimos años, la vivienda vacacional fue ganando peso en el municipio pero, sin embargo, 2026 aparece ya como un año de ajuste. Eso sí, la bajada no se limita a Telde, ya que también retroceden los principales municipios turísticos de Gran Canaria con más oferta alojativa de este tipo.

En San Bartolomé de Tirajana, el gran motor turístico de la isla, las viviendas vacacionales pasaron de 3.835 en abril de 2025 a 3.366 en abril de 2026, lo que supone 469 menos. En Las Palmas de Gran Canaria, la cifra bajó de 2.492 a 2.257, con 235 viviendas menos. Y en Mogán, otro de los grandes municipios turísticos del sur, el descenso fue de 1.843 a 1.704, es decir, 139 menos.

Posibles motivos de la caída

El retroceso no responde a una circunstancia local, sino a una corrección más amplia del mercado. La menor rentabilidad, la caída de ingresos, el descenso de la tarifa media diaria y la incertidumbre regulatoria han contribuido a que parte de la oferta haya dejado de estar disponible o anunciada en plataformas.

Aun así, la comparación con hace cinco años muestra que la vivienda vacacional sigue teniendo hoy un peso mucho mayor que antes. En abril de 2021, Telde tenía 207 viviendas vacacionales disponibles. Cinco años después, pese al retroceso reciente, cuenta con 176 más. Dicho de otro modo, el municipio ha reducido oferta en el último año, pero casi duplica la que tenía en 2021.

Vivienda vacacional en Telde. / Andrés Cruz

Con sus 383 viviendas vacacionales, Telde se sitúa actualmente como el cuarto municipio de Gran Canaria con más alojamientos de este tipo. Por delante están San Bartolomé de Tirajana, con 3.366; Las Palmas de Gran Canaria, con 2.257; y Mogán, con 1.704. Telde queda así por detrás de los grandes polos turísticos y urbanos de la isla, pero por encima del resto de municipios grancanarios.

Más casas vacacionales en Telde que en Santiago de Compostela

La posición resulta significativa porque Telde no responde al perfil clásico de destino turístico del sur de Gran Canaria. Su oferta combina playa, casco urbano, áreas residenciales y enclaves rurales. La mayor concentración se localiza en la franja costera, especialmente en el eje formado por Melenara, Taliarte, Salinetas y Playa del Hombre. En un segundo nivel aparecen La Garita y Hoya del Pozo, también vinculadas al litoral.

Telde tenía el pasado año más oferta que Cáceres y Santiago de Compostela, con los mismos habitantes

Pero no todas las viviendas vacacionales se encuentran junto al mar. Uno de los casos más singulares se localiza en Cazadores, en la zona alta del municipio. Allí, lejos del patrón habitual de sol y playa, la oferta se asocia al paisaje rural, las medianías, los senderos y el contacto con la naturaleza. Es una de las ubicaciones menos esperadas para encontrar una vivienda vacacional en Telde.

La dimensión del fenómeno también permite comparar al municipio con otras ciudades españolas de tamaño parecido. El año pasado, con una población en torno a los 104.000 habitantes y 481 viviendas vacacionales, Telde presentaba cifras similares a las de Cáceres, con 389; Santiago de Compostela, con 374; y Girona, con 513. Todas rondan los 100.000 habitantes, aunque sus perfiles turísticos son muy diferentes.

El ajuste de 2026 también se refleja en los precios. La tarifa media diaria de la vivienda vacacional en Telde se situó en 110 euros por noche en abril de este año, frente a los 118 euros registrados en abril de 2025. Es una bajada de 8 euros por noche, alrededor de un 6,8% menos en un año. Sin embargo, si se mira a cinco años vista, el precio sigue por encima del de 2021: en abril de aquel año la tarifa media era de 100,99 euros, frente a los 110,24 euros de abril de 2026.

Un mercado de contrastes

El mercado teldense muestra, además, grandes contrastes. Entre las opciones más económicas localizadas actualmente figura una casa, en la zona centro de Telde. No se trata de una vivienda completa, sino de una habitación privada con baño compartido, con precios desde 28 euros por noche. El alojamiento ofrece cocina compartida, comedor, wifi y zonas comunes.

Si se tienen en cuenta solo alojamientos completos, una de las opciones más asequibles es apartamento, también en el casco urbano, con una tarifa aproximada desde 55 euros por noche si se reparte su estancia mínima de tres noches.

En el extremo contrario aparece una villa, en la zona interior del municipio. Es la vivienda vacacional más cara localizada actualmente, con precios que pueden rondar los 997 euros por noche. Se trata de una villa de gran capacidad, orientada a estancias de alto nivel, con piscina, jardín, terraza, barbacoa, cocina completa y espacio para grupos numerosos.