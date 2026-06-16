Hallan sin vida a un hombre en un barranco de Telde
El cuerpo fue localizado en el cauce del Barranco Real, junto al parque Pinocho, y se investiga cómo se produjo la caída desde la zona próxima al viaducto
Un hombre ha sido hallado sin vida este martes en el Barranco Real de Telde, en Gran Canaria, en un punto cercano al puente situado junto al parque infantil Pinocho. Según ha informado Telde Actualidad, el cuerpo fue localizado en el cauce del barranco, en una zona estrecha y de difícil acceso. Las causas del suceso están siendo investigadas, aunque las primeras pesquisas apuntan a que la víctima habría caído desde la parte superior próxima al viaducto.
El hallazgo se produjo durante la tarde de este martes, 16 de junio, en uno de los tramos del Barranco Real de Telde. La zona donde fue localizado el cuerpo presenta un tajo estrecho, lo que complica el acceso al cauce y las labores de intervención. El punto se encuentra próximo al parque Pinocho, un espacio conocido del municipio.
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