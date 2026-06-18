El nuevo modelo de Mercadona llega a Gran Canaria: reabre en Telde su primera ‘Tienda 9’ tras invertir 3,6 millones

Mercadona ha reabierto este jueves su supermercado en el Polígono Industrial de Salinetas, en Telde, convertido en la primera ‘Tienda 9’ de la compañía en Gran Canaria. El establecimiento estrena el nuevo modelo comercial de la cadena, con más espacio destinado a productos frescos, una distribución renovada y mejoras orientadas a agilizar la compra.

La reforma ha supuesto una inversión de 3,6 millones de euros y en los trabajos han participado 40 proveedores de obra. El supermercado cuenta con una plantilla de 52 personas y forma parte del plan de transformación que Mercadona prevé desplegar en los próximos años en distintos puntos del país.

Reapertura del Mercadoa de Salineta, en Telde / La Provincia

Una de las principales novedades es la reorganización integral del espacio. La tienda deja atrás el modelo anterior, estructurado por negocios, y pasa a ordenarse por procesos, con el objetivo de hacer el recorrido de compra más intuitivo y sencillo para los clientes. Según la compañía, esta nueva disposición también facilita el trabajo de los empleados, al reducir desplazamientos durante la reposición y mejorar la coordinación interna.

Obrador centrl: mejoras técnicas y ahorro energético

El nuevo modelo incorpora además un Obrador Central, una zona en la que se concentran las áreas de preparación de productos frescos que se realizan dentro del propio supermercado. En este espacio se agrupan procesos como el corte, la cocción y el envasado, lo que permite liberar más superficie para la exposición de frescos en libre servicio.

La cadena sostiene que esta reorganización permite mejorar la eficiencia del establecimiento y reducir consumos, con un ahorro de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en agua. La tienda también ha renovado sus instalaciones técnicas, con nuevos equipos, actualización de las salas de máquinas y sistemas orientados a mejorar el mantenimiento y la eficiencia operativa.

En la zona de frío, los murales incorporan sistemas Aerofoil, diseñados para minimizar la pérdida de frío hacia los pasillos y mejorar tanto la eficiencia energética como el confort térmico dentro del supermercado. Mercadona también utiliza CO₂ como refrigerante, una solución con menor impacto ambiental y más eficiente desde el punto de vista energético.

La apertura en Telde forma parte de la evolución del anterior modelo de tienda, conocido como Tienda 8, hacia la nueva Tienda 9. Mercadona prevé desarrollar esta transformación entre 2026 y 2033, con una inversión total estimada de 3.700 millones de euros en toda España.

El supermercado de Salinetas dispone además de una zona de descanso para clientes y mantiene su horario habitual de lunes a sábado, de 09.00 a 21.30 horas.