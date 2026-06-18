Telde
Telde aprueba el pago de las horas extra de la Policía Local de noviembre y diciembre de 2024
La Junta de Gobierno Local reconoce los servicios extraordinarios realizados por los agentes y avanza en la tramitación de los expedientes pendientes
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Telde, reunida este jueves en sesión ordinaria bajo la presidencia del alcalde, Juan Antonio Peña, aprobó por unanimidad el reconocimiento y abono de las horas extraordinarias realizadas por los agentes de la Policía Local durante los meses de noviembre y diciembre de 2024.
Con este acuerdo, el gobierno municipal continúa avanzando en la regularización de los expedientes pendientes relacionados con los servicios extraordinarios prestados por la plantilla policial. Desde el Consistorio destacan que estos trabajos han sido fundamentales para garantizar la prestación de servicios esenciales y reforzar la seguridad ciudadana.
Enero y febrero, tramitados
El Ayuntamiento recuerda que los expedientes correspondientes a enero y febrero de 2025 ya han sido tramitados. Además, la Jefatura de la Policía Local y el área de Recursos Humanos trabajan de forma coordinada para culminar en las próximas semanas la tramitación de los meses sucesivos.
El objetivo del gobierno local es dar respuesta a las reivindicaciones y derechos de los trabajadores municipales, avanzar en la gestión administrativa de estos expedientes y alcanzar, antes de que finalice el ejercicio, el máximo legalmente permitido en materia de compensación y reconocimiento de servicios extraordinarios.
Agradecimientos
El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, subrayó la importancia de seguir impulsando los procedimientos que permitan reconocer el esfuerzo y la dedicación de los agentes de la Policía Local. Asimismo, agradeció el trabajo desarrollado por la Jefatura del cuerpo, Recursos Humanos y los distintos departamentos implicados para agilizar la tramitación de estos expedientes.
Desde el Ayuntamiento de Telde se reafirma el compromiso con la mejora de las condiciones laborales de la plantilla municipal y con la adopción de medidas que contribuyan a reforzar la prestación de los servicios públicos que recibe la ciudadanía.
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