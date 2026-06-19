La oposición de Telde pide «cautela» ante el posible regreso del exjefe de Urbanismo: «Habría que cuestionar que el mismo gobierno pueda reincorporar a una persona condenada»

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Telde han pedido al Consistorio «cautela» antes de adoptar una decisión sobre la solicitud presentada por José Luis Mena, exjefe de Urbanismo municipal y abogado especializado en derecho urbanístico, para reincorporarse al Ayuntamiento más de una década después de su salida. Mena fue inhabilitado como funcionario tras su condena en el denominado 'caso Alisios' por un delito de falsedad documental. Según quedó acreditado en el procedimiento, incorporó a un expediente urbanístico un informe jurídico con una fecha incorrecta para autorizar una promoción de viviendas en La Garita. Aunque José Luis Mena fue condenado por la Audiencia Provincial en 2014 a tres años y medio de prisión y al mismo tiempo de inhabilitación, no fue hasta abril de 2015 cuando el propio Ayuntamiento dictó un decreto municipal que lo inhabilitaba de forma definitiva para ocupar una plaza de empleado público en la ciudad de Los Faycanes.

Los partidos de la oposición en el Consistorio teldense permanecen expectantes ante la decisión que adopte el Ayuntamiento sobre la petición de José Luis Mena para volver a ocupar algún puesto en la administración municipal. El portavoz del PSOE, Alejandro Ramos, afirmó este jueves que esperará a consultar los expedientes antes de pronunciarse, al asegurar que «no conoce toda la historia». Además, Ramos en el último pleno preguntó por las condiciones y características que tendría el puesto de director general de Urbanismo, pero no obtuvo una respuesta clara por parte del alcalde.

Por su parte el portavoz de Nueva Canarias, José Luis Macías, afirmó que su formación no se opondrá a nada a lo que José Luis Mena pueda tener derecho. No obstante recalcó que, si su regreso al Ayuntamiento se materializa, el partido sí hará una valoración política sobre la gestión y la decisión adoptada por el grupo de gobierno. «Habría que poner en cuestión, bajo mi punto de vista, que el mismo gobierno que protagonizó el caso Faycán, formado por Ciuca y PP, pueda ahora volver a incorporar al Ayuntamiento a una persona condenada en un caso que tuvo relación con el Faycán», recalcó Macías.«No iremos contra los derechos de la persona; no obstante, la duda razonable surge cuando es el propio gobierno el que impulsa este nombramiento», añadió el portavoz nacionalista.

Asunto complicado

Desde Ciuca la concejala de Recursos Humanos, Carmen Batista, confirmó que existe una petición por parte de José Luis Mena para volver a ocupar un puesto en el Ayuntamiento de Telde, aunque precisó que «no sabe cuál es». Según explicó, el área estudia en estos momentos la viabilidad de la solicitud y las posibles opciones, al tratarse de un asunto «muy complicado» por la existencia de sentencias judiciales de por medio. Por su parte, la portavoz del PP en Telde, María Calderín, señaló este jueves que tuvo conocimiento de la noticia «por los medios de comunicación», por lo que aún no ha podido mantener una reunión con el alcalde para abordar el asunto.

La edil de Recursos Humanos afirma que el área estudia la viabilidad de la solicitud, aunque es un «trámite difícil»

Posibilidades para entrar al Ayuntamiento

Ante este escenario, Mena no podría volver a ocupar la plaza que desempeñaba antes de su inhabilitación. No obstante, según fuentes consultadas por este periódico y conocedoras de este tipo de procedimientos, existirían hasta tres posibles vías para facilitar su regreso al Consistorio. Una de ellas pasaría por su nombramiento como cargo de confianza. Otra posibilidad estaría vinculada a una eventual modificación de la dirección de Urbanismo o de la naturaleza de la plaza, de manera que pudiera ser ocupada por una persona que no ostente la condición de funcionario de carrera. En la actualidad, Mena carece de esa condición, por lo que no podría optar a dicha plaza salvo que el Ayuntamiento modificara previamente su modalidad o encaje administrativo.

La tercera vía sería que el Ayuntamiento le mantuviera, al menos, la plaza que Mena tenía en el cuerpo de la Policía Local de Telde, siempre que no la hubiera perdido como consecuencia de su inhabilitación definitiva del puesto de jefe de Urbanismo.