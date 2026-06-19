Telde activa un plan para renovar canchas y campos de fútbol olvidados desde hace 20 años: estas son las instalaciones incluidas

El Ayuntamiento de Telde ha puesto en marcha un plan de mejora para renovar varias canchas deportivas y campos de fútbol del municipio, algunos de los cuales no han sido rehabilitados desde su construcción, hace más de 20 años. Entre las instalaciones incluidas en esta primera fase figuran las cinco canchas deportivas de La Garita, Clavellinas, Melenara, Medianías y Hornos del Rey, además del conocido campo del Narea. Asimismo, el Consistorio ha solicitado proyectos para los campos de fútbol de Melenara, Las Remudas, Ojos de Garza, El Goro, el anexo de fútbol siete del Pedro Miranda y el campo de El Hornillo.

A estas actuaciones se suman otros proyectos que se encuentran próximos a su adjudicación, como los previstos en el campo de La Herradura y Las Huesas, con el objetivo de modernizar espacios deportivos que prestan servicio diario a clubes, vecinos y usuarios del municipio. Estos trabajos responden, en cierta medida, a las reiteradas quejas vecinales por el avanzado estado de deterioro de distintas instalaciones deportivas, especialmente en zonas como La Garita o el entorno del Narea, unas canchas demandadas por los residentes y situadas en las proximidades del casco histórico.

Canchas del Narea, en Telde. / LP/DLP

En este sentido los trabajos previstos en las canchas deportivas, como la de La Garita, se centrarán en la sustitución del equipamiento deportivo, la reparación del pavimento y el arreglo de las gradas. Además, se contempla la ampliación de la zona destinada al juego de la bola canaria con una pista más, así como su cerramiento mediante tabiques, con el fin de aislar este espacio del resto del área deportiva.

Retomar trabajos

Estas actuaciones se repetirán, en líneas generales, en el resto de canchas cuya rehabilitación está prevista. Es el caso de Clavellinas, donde se contempla la instalación de nuevo equipamiento deportivo, la reparación del pavimento y el arreglo de los muros perimetrales. Intervenciones similares se llevarán a cabo en las demás instalaciones incluidas en el plan, con especial atención al vallado, ya que muchas de estas canchas carecen actualmente de este elemento que es fundamental para reforzar la seguridad de los usuarios y delimitar adecuadamente los espacios deportivos.

En cuanto a los campos de fútbol, la intención es retomar las rehabilitaciones que ya comenzaron el año pasado con las mejoras en Jinámar del campo Pedro Miranda y también del que está ubicado en El Calero, en el que se sustituyeron césped, riego y equipamento deportivo. Ahora, con la solicitación de estos nuevos proyectos, los trabajos también se centrarán sobre todo en el cambio de césped y de sistemas de riegos, así como las mejoras también en las instalaciones deportivas.

25 años a la espera

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Telde, Cristhian Santana, explicó que en muchas de estas instalaciones «nunca se ha hecho una rehabilitación integral» y señaló que, en algunos campos, el césped no se ha sustituido «desde hace 20 o 25 años». No obstante, el edil precisó que todavía no existe una cuantía cerrada para el conjunto de las actuaciones, ya que no todos los proyectos de los campos de fútbol están redactados. Aun así apuntó que, tomando como referencia experiencias anteriores, «todos los campos que se han rehabilitado hasta ahora han superado el medio millón de euros».

Santana: «nunca se ha hecho una rehabilitación integral en estas instalaciones»

De esta forma, y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento prevé intervenir en ocho campos de fútbol, la inversión global podría alcanzar los cuatro millones, en función del alcance definitivo de cada proyecto.

El Narea, cada vez más cerca

Además, recientemente se ha aprobado la adjudicación de las obras de renovación integral del pavimento deportivo de las canchas de Narea. La actuación ha sido adjudicada a la empresa KEC Medioambiente S.L. por un importe de 340.121 euros. El proyecto se financiará con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) que aportará 175.000 euros, así como con fondos municipales cuya aportación asciende a 197.911 euros.

Las actuaciones de Narea ya han sido adjudicadas a la empresa KEC Medioambiente por 340.121 euros

La intervención contempla la sustitución integral del pavimento de las nueve canchas deportivas que conforman el complejo, actualmente afectado por el desgaste acumulado tras años de uso intensivo. Los trabajos incluirán la retirada y preparación de las superficies existentes, la reparación de las zonas deterioradas y la aplicación de nuevos revestimientos deportivos de altas prestaciones, especialmente diseñados para la práctica del baloncesto y otras modalidades deportivas. Santana avanzó que su intención es «intentar, en lo que queda de año, rehabilitar la cancha de La Garita o Clavellinas y, a principios del año que viene, sacar dos o tres canchas más».