Telde dedicará el terrero de Lomo Cementerio a Ángel Pérez Guerra: el homenaje al histórico presidente del Acaymo

El terrero municipal de lucha canaria de Lomo Cementerio se llamará Ángel Pérez Guerra si el pleno del Ayuntamiento de Telde aprueba el próximo 26 de junio la propuesta para cambiar la denominación oficial de esta instalación deportiva. El reconocimiento busca rendir homenaje a una de las figuras más destacadas de la lucha canaria en el municipio, especialmente por su vinculación al club de lucha Acaymo, entidad que presidió durante más de veinte años y desde la que contribuyó al impulso del deporte vernáculo.

La iniciativa ha sido promovida por la concejalía de Cultura, que dirige Juan Martel, y forma parte del compromiso del alcalde, Juan Antonio Peña, de recuperar expedientes de reconocimientos institucionales que llevaban años pendientes de tramitación. De salir adelante, el nombre de Ángel Pérez Guerra quedará unido de forma permanente a un terrero que forma parte de la memoria deportiva de Telde y de la historia reciente de la lucha canaria en el municipio.

Una vida dedicada a la lucha canaria

Durante décadas, Ángel Pérez Guerra ha sido una de las personas más influyentes en el desarrollo de la lucha canaria en Telde. Su nombre está ligado al club de lucha Acaymo, desde donde impulsó proyectos deportivos que marcaron una etapa importante para esta disciplina en el municipio. Su dedicación fue constante y desinteresada. Más allá de sus responsabilidades directivas, dedicó innumerables horas al funcionamiento diario de la entidad, a la organización de competiciones, al apoyo a los luchadores y al fortalecimiento de la estructura deportiva del club.

Gracias a su trabajo, el Acaymo consolidó una cantera que permitió la formación de numerosos deportistas y se convirtió en un referente dentro de la lucha canaria insular. Su capacidad para unir esfuerzos, fomentar la participación y defender los valores tradicionales de este deporte le otorgó el respeto de luchadores, mandadores, directivos y aficionados.

Quienes han compartido camino con él destacan su carácter cercano, su compromiso permanente con el deporte y su convicción de que la lucha canaria es mucho más que una competición: una escuela de valores, identidad y pertenencia para generaciones de canarios. La trayectoria de Ángel Pérez Guerra no puede entenderse únicamente desde la gestión deportiva. Su labor también contribuyó a fortalecer el tejido social vinculado a la lucha canaria, favoreciendo la participación de niños y jóvenes y respaldando iniciativas destinadas a ampliar la presencia femenina dentro de este deporte.

Su figura representa a una generación de dirigentes que trabajaron de manera silenciosa para garantizar la supervivencia y el crecimiento de una tradición centenaria, hasta convertirse en uno de los grandes embajadores de la lucha canaria en Telde.

«Un acto de justicia»

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destacó que esta propuesta responde al deber institucional de agradecer públicamente la labor de aquellas personas que han contribuido de forma extraordinaria al desarrollo del municipio.

«Ángel Pérez Guerra forma parte de la historia deportiva de Telde. Su nombre está ligado al crecimiento de la lucha canaria y al esfuerzo de muchas personas que dedicaron su tiempo y su vida a preservar nuestras tradiciones. Reconocer su trayectoria en vida es un acto de justicia, gratitud y responsabilidad institucional», afirmó el primer edil.

Peña subrayó, además, que la iniciativa se enmarca en el compromiso municipal de resolver expedientes históricos pendientes desde hace años. «Estamos recuperando propuestas que permanecían guardadas en los cajones de la administración. Son reconocimientos que la ciudad tiene pendientes con personas y colectivos que han contribuido a construir el Telde que hoy conocemos», señaló.

El alcalde añadió que no se trata únicamente de cambiar nombres o colocar placas, sino de preservar la memoria colectiva y reconocer a quienes han dejado una huella imborrable en el municipio.

Un reconocimiento merecido

Por su parte, el concejal de Cultura, Juan Martel, responsable de la tramitación del expediente, destacó el amplio consenso que existe en torno a la figura de Ángel Pérez Guerra. «Estamos hablando de una persona profundamente vinculada a la historia de la lucha canaria en Telde. Su dedicación, su esfuerzo y su capacidad de trabajo durante tantos años justifican sobradamente este reconocimiento institucional», explicó.

Martel recordó que el expediente ha seguido el procedimiento correspondiente para elevar la propuesta al Pleno municipal y consideró que la nominación constituye un homenaje plenamente merecido.

«El terrero de Lomo Cementerio ha sido escenario de innumerables encuentros deportivos y forma parte de la memoria colectiva de la ciudad. Vincular este espacio al nombre de Ángel Pérez Guerra es reconocer el legado de una persona que ayudó a engrandecer la lucha canaria y que contribuyó de manera decisiva a fortalecer este deporte en nuestro municipio», afirmó.

El edil añadió que la ciudad tiene la obligación de reconocer a quienes han dedicado años de trabajo a la defensa del patrimonio cultural y deportivo de Canarias. «Su nombre merece permanecer unido para siempre a este terrero porque representa valores como el compromiso, la constancia, el esfuerzo y el amor por nuestras tradiciones», concluyó.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Telde no solo distingue a una persona concreta, sino que rinde homenaje a toda una generación que hizo posible que la lucha canaria continuara ocupando un lugar destacado dentro de la identidad cultural y deportiva del municipio.