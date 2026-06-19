Telde prepara un encendido nunca visto para su hoguera de San Juan: una flecha de fuego iluminará la noche

La hoguera municipal de San Juan de Telde se encenderá este año de una forma inédita. El próximo 23 de junio, a las 22.00 horas, el arquero teldense Manuel Franco Ravelo lanzará una flecha de fuego para prender la tradicional hoguera, en uno de los actos centrales de las fiestas patronales de San Juan Bautista. La escena, que se desarrollará en el marco del 675 aniversario de la ciudad, busca convertirse en uno de los momentos más simbólicos y llamativos de la programación festiva. La flecha impactará sobre el punto preparado para iniciar el encendido de la hoguera ante la presencia de miles de vecinos y visitantes.

El protagonista de este acto será Manuel Franco Ravelo, deportista vinculado al Club Arcogranc El Tribunal y uno de los referentes canarios del tiro con arco tradicional. Su elección forma parte de la línea impulsada por el Ayuntamiento de Telde para convertir el encendido de la hoguera en un reconocimiento anual al deporte local. La iniciativa supone una novedad dentro de una tradición centenaria y se suma al modelo festivo implantado por el actual gobierno municipal, que ha eliminado los fuegos artificiales tradicionales y los voladores en las fiestas para apostar por espectáculos visuales con menor impacto acústico.

Un encendido nunca visto en Telde

Por primera vez, la Hoguera Municipal no se prenderá mediante los sistemas habituales, sino a través de una puesta en escena diseñada para reforzar el valor visual y simbólico del acto. La imagen de una flecha iluminando la noche hasta alcanzar la hoguera pretende añadir emoción a una de las citas más multitudinarias del calendario festivo teldense.

Juan Antonio Peña y Manuel Franco. / LP/DLP

La elección de un arquero remite inevitablemente al encendido del pebetero olímpico de Barcelona 1992, protagonizado por el arquero paralímpico Antonio Rebollo. Más de tres décadas después, Telde adapta esa inspiración a una de sus tradiciones más arraigadas.

El acto contará con un dispositivo específico de seguridad y coordinación. La flecha será lanzada hacia un punto previamente diseñado dentro de la estructura de la hoguera para permitir que el fuego se propague de manera controlada. En la organización participarán los servicios municipales, el área de Festejos, Protección Civil y los cuerpos de seguridad.

Sin fuegos artificiales tradicionales

Las fiestas patronales de San Juan Bautista cumplirán este año su tercera edición consecutiva sin fuegos artificiales tradicionales ni voladores. Desde el inicio del mandato, el gobierno municipal que preside Juan Antonio Peña ha apostado por un modelo festivo más inclusivo, con espectáculos de fuego frío y otros recursos visuales que reducen el impacto acústico.

La medida responde a la sensibilidad hacia personas con hipersensibilidad al ruido, trastornos del espectro autista, TDAH, personas mayores y otros colectivos especialmente vulnerables a las explosiones sonoras. También tiene en cuenta el bienestar animal y los efectos que la pirotecnia provoca en mascotas y fauna urbana.

Con esta decisión, el Ayuntamiento avanza hacia unas fiestas más accesibles y respetuosas, al tiempo que deja de destinar recursos municipales a la contratación de pirotecnia convencional.

Un reconocimiento al deporte local

La elección de Manuel Franco Ravelo se enmarca en la línea iniciada por el actual gobierno municipal para retirar el protagonismo político del encendido de la hoguera y convertirlo en un homenaje a deportistas, clubes y entidades que representan valores como el esfuerzo, la superación y el orgullo de pertenencia a Telde.

En 2023, el protagonismo recayó en el club de lucha Castro Morales, una de las entidades deportivas más emblemáticas del municipio. Posteriormente fue reconocido Aixay Hernández y el pasado año fue la Unión Deportiva Telde la encargada de encender la llama festiva. En esta ocasión, el honor corresponderá a un deportista vinculado a una disciplina marcada por la precisión, la concentración y la constancia.

Manuel Franco Ravelo reconoce que recibió la noticia con una gran emoción. «Cuando me llamaron para comunicármelo me ilusioné desde el primer momento. Nunca imaginé que pudiera formar parte de un acto tan importante para la ciudad. La verdad es que fue una sorpresa enorme y un orgullo difícil de explicar», afirma.

El arquero recuerda especialmente el momento en el que compartió la noticia con su familia. «Lo primero que hice fue llamar a mi familia. Quería compartirlo con ellos porque han estado siempre a mi lado. Recuerdo especialmente la conversación con mi madre. Se emocionó muchísimo cuando se lo conté y creo que en ese momento fui realmente consciente de la magnitud de lo que significa», señala.

Para Franco Ravelo, el encendido de la hoguera representa mucho más que un reconocimiento personal. «Lo siento como un homenaje a todos los deportistas de Telde. Hay muchísima gente que trabaja cada día, que compite, que entrena y que representa a nuestra ciudad. Poder estar ahí en nombre de todos ellos es algo que me llena de orgullo», destaca.

«Una noche inolvidable»

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, subraya que la propuesta busca reforzar los actos tradicionales con elementos innovadores que aumenten su atractivo sin perder su esencia.

«Queremos que la ciudadanía disfrute de una noche inolvidable. La Hoguera de San Juan forma parte de nuestra identidad y creemos que esta propuesta añade un componente visual y emocional que hará aún más especial este momento», afirma el primer edil.

Peña destaca también el valor simbólico de la elección de Manuel Franco Ravelo. «Manuel representa perfectamente los valores que queremos reconocer: esfuerzo, constancia, humildad y dedicación. Es un orgullo que una persona de nuestra ciudad protagonice un acto tan significativo en un año tan importante como el del 675 aniversario de Telde», añade.

La expectación generada por esta novedosa fórmula de encendido convierte la noche del 23 de junio en una de las grandes citas del año en la ciudad. La combinación de la tradición de la Hoguera de San Juan, el simbolismo del aniversario fundacional de Telde y la espectacularidad del lanzamiento de la flecha de fuego conforman un acto llamado a quedar en la memoria reciente de las fiestas patronales.

Cuando el reloj marque las diez de la noche y la flecha abandone el arco de Manuel Franco Ravelo, Telde no solo encenderá su hoguera. También dará forma a una de las imágenes más esperadas de sus fiestas de San Juan.