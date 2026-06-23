Muere Pedro Zurita Santana, exconcejal de Telde
Nueva Canarias–Bloque Canarista expresa sus condolencias por el fallecimiento del exconcejal, recordado por su cercanía, su trayectoria pública y su calidad humana
Telde despide a Pedro Zurita Santana, exconcejal e histórico militante del Partido Popular en el municipio, una figura muy apreciada por vecinos, compañeros y amistades por su carácter cercano, amable y profundamente humano.
Nueva Canarias–Bloque Canarista de Telde ha trasladado públicamente su pesar por su fallecimiento y ha destacado la huella que deja en la vida política y social de la ciudad.
Pedro Zurita Santana fue una persona reconocida en Telde no solo por su trayectoria política, sino también por su forma de relacionarse con quienes le rodeaban. Desde Nueva Canarias–Bloque Canarista han subrayado su afabilidad, su cercanía y el trato amable que mantuvo durante años con vecinos, compañeros y amistades.
Su figura, señalan, trascendió el ámbito estrictamente partidista. Quienes compartieron vida pública o personal con él recuerdan su calidad humana y el respeto que despertaba en diferentes espacios de la ciudad.
Más de tres décadas de compromiso político
Zurita Santana estuvo vinculado durante más de treinta años al Partido Popular de Telde, formación en la que desarrolló una larga trayectoria como militante y representante público.
Ese compromiso fue reconocido por su propio partido en 2018, cuando recibió el galardón honorífico “Popular de Leyenda”, una distinción concedida en reconocimiento a su dedicación política y al afecto que generaba entre quienes le conocían.
El mensaje de condolencia de Nueva Canarias
En su comunicado, Nueva Canarias–Bloque Canarista de Telde ha trasladado un abrazo “sincero y sentido” a toda su familia, con una mención especial a su sobrina Sonia Cáceres Ruiz.
La formación también ha extendido sus condolencias al Partido Popular de Telde, a sus amistades y a todas las personas que compartieron momentos de vida con Pedro Zurita Santana.
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