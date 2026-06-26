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La edil de Limpieza de Telde tras las quejas por el mal olor en el municipio: «La ciudad huele a caramelo»

La concejala defiende la limpieza viaria tras las críticas de Nueva Canarias y explica que el olor procede del producto con aroma dulce que se utiliza en las calles cada dos días

María Calderín, edil de Limpieza de Telde.

María Calderín, edil de Limpieza de Telde. / LP/DLP

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Elena Montesdeoca

Elena Montesdeoca

Telde

La edil de Limpieza y Playas del Ayuntamiento de Telde, María Calderín, afirmó durante la sesión plenaria de este viernes que la ciudad «huele a caramelo». La declaración llegó después de que, en el turno de ruegos y preguntas, el portavoz de Nueva Canarias, grupo en la oposición, asegurara que las calles del municipio «están sucias» y que incluso en algunas zonas céntricas «huele mal».

Ante esta queja, Calderín defendió que la ciudad está más limpia y recordó que la semana pasada varios turistas que pasaron por San Gregorio comentaron que las calles tenían «un olor característico».

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Aroma menos dulce

La concejala explicó que ese aroma procede del producto utilizado en las labores de limpieza viaria, que se aplica cada dos días y al que se añade «un aroma a caramelo». No obstante avanzó que, con la llegada del verano, el Ayuntamiento cambiará la fragancia después de que algunos vecinos hayan trasladado que el olor actual resulta algo «pegajoso». La intención, señaló, es recurrir a un aroma menos dulce.

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