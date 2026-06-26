Una fiesta ilegal en una finca de Telde termina con 200 desalojados

Una fiesta ilegal con cerca de 200 asistentes fue desalojada en una finca de Telde tras un operativo conjunto de la Policía Local y la Policía Nacional. La intervención, apoyada desde el aire con drones, terminó con la suspensión inmediata del evento, la intervención de diversas sustancias y la apertura de actuaciones contra los responsables de la organización.

El despliegue permitió controlar el recinto, identificar a los promotores y desalojar a los asistentes de forma ordenada después de que algunos intentaran alertar al resto de la llegada de los agentes.

Uno de los elementos más llamativos del operativo fue el uso de drones por parte de la Policía Local de Telde. La Unidad de Drones realizó labores de vigilancia y seguimiento desde el aire, lo que facilitó la coordinación de las patrullas antes de acceder a la finca.

Las aeronaves no tripuladas ofrecieron una visión completa del recinto y de los movimientos de los asistentes. Ese apoyo permitió a los agentes organizar la entrada al lugar y reforzar la seguridad durante toda la intervención.

Algunos asistentes corrieron para avisar de la llegada policial

Cuando los agentes llegaron a la finca, se entrevistaron con el promotor del evento para comunicarle el cese inmediato de la actividad. En ese momento, varios asistentes advirtieron la presencia de los vehículos policiales y comenzaron a correr por el recinto.

Según las imágenes del operativo, su intención era alertar al resto de participantes. Esa reacción provocó que parte de los asistentes intentara abandonar el lugar o modificar su comportamiento antes de la actuación policial.

Intervención de sustancias y actuaciones contra los responsables

Durante la intervención, algunos participantes trataron presuntamente de deshacerse de diversas sustancias tras percatarse de la presencia policial. Los agentes intervinieron numerosas sustancias y abrieron las diligencias correspondientes para determinar su naturaleza.

Además, la Policía Local de Telde y la Policía Nacional identificaron a los responsables de la organización del evento. Sobre ellos se practican actuaciones administrativas y, si procede, también penales.