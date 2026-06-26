El pleno de Telde salda facturas pendientes, reconoce a vecinos ilustres y apoya la restauración de la Casa de la Condesa

Un pleno del Ayuntamiento de Telde marcado por la aprobación de facturas pendientes, por el reconocimiento a vecinos del municipio con el nombramiento de espacios públicos con sus nombres y por una ciudad que «huele a caramelo». La sesión plenaria del consistorio teldense aprobó este jueves facturas pendientes por un valor que asciende a 2.146.000 euros, entre las que destacan recibos de electricidad y del área de Parques y Jardines. Asimismo, el pleno dio luz verde a una moción presentada por vecinos del barrio de Jinámar para impulsar la redacción de un plan de rehabilitación y protección patrimonial de la Casa de la Condesa.

En cuanto a las facturas aprobadas por vía ordinaria, destaca una partida de 13.000 euros destinada al pago de la cuota de adhesión a la Red de Entidades Locales para desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023. A esta cantidad se suman otros 36.900 euros en facturas vinculadas al alumbrado público. Por otro lado, entre las facturas que llegaron al pleno a través de propuestas no dictaminadas figura una de 161.000 euros, también relacionada con el alumbrado público. Asimismo, se aprobó un suplemento de crédito de 791.000 euros destinado al pago al Consorcio de Bomberos.

Un millón para Parques y Jardines

Por otro lado, entre los asuntos que llegaron al pleno por vía de urgencia figura una partida de 40.000 euros destinada a servicios del departamento de Nuevas Tecnologías, entre ellos el sistema de protección de datos y el servicio de huella digital para los empleados públicos. También se aprobaron 1.060.000 euros para el abono de facturas pendientes del área de Parques y Jardines correspondientes a los meses de abril y mayo de 2026, así como otros 45.000 euros destinados al mantenimiento de las fuentes del municipio.

Asimismo, la sesión plenaria abordó el Plan Anual de Control Financiero, una herramienta de planificación elaborada por la Intervención Municipal con la que se pretende reforzar los mecanismos de control interno, revisar los procedimientos administrativos y avanzar hacia una administración más transparente, eficiente y moderna.

El pleno del Ayuntamiento de Telde aprobó también por unanimidad la denominación del terrero de lucha canaria de Lomo Cementerio como terrero municipal de lucha canaria Ángel Pérez Guerra, un reconocimiento con el que la ciudad rinde homenaje a una de las figuras más representativas e influyentes de la historia de este deporte en el municipio. La decisión supone un acto de justicia y gratitud hacia quien ha dedicado gran parte de su vida a engrandecer el deporte vernáculo, impulsando el crecimiento del club de lucha Acaymo y contribuyendo, desde el compromiso, el trabajo y la pasión, a que la lucha canaria forme parte del patrimonio deportivo y sentimental de varias generaciones de teldenses.

Restauración de la Casa de la Condesa

Durante el transcurso del pleno, el alcalde del municipio subrayó que «hoy Telde salda una deuda con una persona que ha entregado su vida a la lucha canaria. Ángel Pérez Guerra representa los valores del esfuerzo, el respeto, la humildad y el amor por nuestras tradiciones. Su nombre quedará para siempre unido a un terrero que ha sido testigo de buena parte de esa historia».

Pero este no fue el único reconocimiento. La sesión plenaria también aprobó por unanimidad la denominación oficial de la actual Plaza de La Garita como Plaza Francisco Pérez Bello 'Paco Bello', un gesto con el que el municipio perpetúa la memoria de uno de los vecinos más queridos y respetados de la historia reciente de la ciudad.

Paco Bello fue durante años párroco de La Garita y Marpequeña, aunque su legado trascendió ampliamente el ámbito religioso. Cercano, comprometido y profundamente implicado en la vida social del municipio, dedicó su ministerio a acompañar a las familias, impulsar iniciativas comunitarias, apoyar a los colectivos vecinales y tender la mano a quienes más lo necesitaban.

Por último, la sesión plenaria aprobó también por unanimidad la moción presentada por vecinos de Jinámar, en la que actuó como portavoz Pedro Galván, exconcejal del Ayuntamiento de Telde. En la iniciativa los vecinos solicitaron al consistorio la elaboración de un proyecto de restauración de la Casa de la Condesa, tomando como punto de partida el documento ya redactado por Fomentas. Asimismo, reclamaron la redacción de un plan de uso del inmueble elaborado de forma conjunta con la ciudadanía.