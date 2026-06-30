Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerte Centro Comercial Puerto RicoTiempo CanariasCanarias VenezuelaOperación contra pornografía infantil Gran CanariaJonathan Viera - UD Las PalmasNarcotraficante El GuacaGuanarteme protesta frente a la falta de zonas con sombraQuevedo no hace giras en estadios
instagramlinkedin

La Breña convierte el verso improvisado en una de las grandes citas culturales del verano en Telde

El IV Encuentro de Verseadores reunió a jóvenes improvisadores bajo la coordinación de Yeray Rodríguez y reafirmó el valor de la tradición oral canaria

La Breña consolida el IV Encuentro de Verseadores como referente de la cultura tradicional canaria

La Breña consolida el IV Encuentro de Verseadores como referente de la cultura tradicional canaria / LP / DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Telde

La Breña volvió a mirar a la tradición oral canaria con la celebración del IV Encuentro de Verseadores, una cita que gana peso en el calendario cultural de Telde y que se consolida como uno de los encuentros más representativos del verano en el municipio.

El evento reunió a público procedente de distintos puntos de Gran Canaria y convirtió al barrio en un espacio de convivencia, música e intercambio cultural en torno al verso improvisado, una de las expresiones más singulares del patrimonio popular del Archipiélago.

Bajo la coordinación del reconocido verseador Yeray Rodríguez, la velada contó con la participación de un destacado grupo de jóvenes improvisadores, que demostraron el buen momento que atraviesa el verseo en Canarias y la existencia de un relevo generacional capaz de mantener viva esta tradición.

La velada contó además con la participación de la timplista Laura Martel, cuyo acompañamiento musical enriqueció una noche en la que el verso improvisado y el timple volvieron a poner de manifiesto la riqueza de la cultura popular canaria.

La velada contó además con la participación de la timplista Laura Martel, cuyo acompañamiento musical enriqueció una noche en la que el verso improvisado y el timple volvieron a poner de manifiesto la riqueza de la cultura popular canaria. / LP / DLP

Juventud, timple y tradición oral

La música también tuvo un papel protagonista con la participación de la timplista Laura Martel, cuyo acompañamiento enriqueció una noche en la que el verso y el timple volvieron a encontrarse sobre el escenario.

La combinación de jóvenes verseadores, música tradicional y participación vecinal permitió reforzar el carácter popular de una cita que no solo preserva la memoria cultural, sino que también la proyecta hacia nuevas generaciones.

El concejal de Cultura y del Distrito Cumbre, Juan Martel, destacó que el Encuentro de Verseadores se ha convertido en “una cita imprescindible del verano cultural en Telde” y subrayó el papel de La Breña como punto de encuentro para personas de diferentes municipios unidas por el amor a las tradiciones.

Martel defendió además que apostar por el verso improvisado es apostar por la identidad canaria. “Ver a tantos jóvenes sobre el escenario demuestra que esta tradición tiene presente y, sobre todo, tiene futuro”, señaló.

Bajo la coordinación del reconocido verseador Yeray Rodríguez

Bajo la coordinación del reconocido verseador Yeray Rodríguez / LP / DLP

Una cita ya asentada en el calendario cultural

El edil agradeció la implicación de Yeray Rodríguez, de los verseadores participantes, de Laura Martel, de la Asociación de Vecinos de La Breña y del público asistente, al considerar que todos ellos han contribuido al crecimiento de una iniciativa que ya forma parte del calendario cultural de Telde.

Con esta cuarta edición, el Encuentro de Verseadores reafirma a La Breña como un referente insular de la cultura tradicional canaria y como un punto de unión entre generaciones, municipios y aficionados al verseo.

Noticias relacionadas

La cita volvió a demostrar que la improvisación oral sigue plenamente vigente en Canarias y que continúa encontrando nuevos públicos y nuevas voces dispuestas a mantenerla viva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido en Dubái David Merino, líder canario de la macroestafa mundial de criptomonedas FX Winning
  2. Visita del papa a Canarias: el Gobierno suspende las clases el 11 de junio en Gran Canaria y el 12 en Tenerife
  3. Mapa de los cortes de tráfico en Gran Canaria el jueves 11 de junio por la visita del papa León XIV: horarios y tramos afectados
  4. Dulcería Parrilla: orden de cierre inminente para otro histórico comercio en Las Palmas de Gran Canaria
  5. Rafa Nadal inaugura su primer hotel de cuatro estrellas en Fuerteventura
  6. Atraco en el centro comercial Las Terrazas: cinco encapuchados asaltan una joyería y huyen en un coche robado
  7. STOCK YA revoluciona Gran Canaria con la apertura de su nueva tienda de liquidaciones: electrodomésticos desde 10€, regalos y los ventiladores más baratos de la isla
  8. Una decena de jóvenes pega una paliza a un chico en el entorno del parque Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria

La Breña convierte el verso improvisado en una de las grandes citas culturales del verano en Telde

La Breña convierte el verso improvisado en una de las grandes citas culturales del verano en Telde

San Gregorio arrebata a la costa el liderazgo del suelo más caro de Telde

Detenido un hombre de 63 años por un apuñalamiento en una vivienda de Telde

Detenido un hombre de 63 años por un apuñalamiento en una vivienda de Telde

Cortes de tráfico por el Rallye Ciudad de Telde: horarios, recorrido y zonas afectadas este fin de semana

Cortes de tráfico por el Rallye Ciudad de Telde: horarios, recorrido y zonas afectadas este fin de semana

Una fiesta ilegal en una finca de Telde termina con 200 desalojados

El pleno de Telde impulsa la restauración de la Casa de la Condesa tras 15 años de abandono

El pleno de Telde impulsa la restauración de la Casa de la Condesa tras 15 años de abandono

«La ciudad huele a caramelo»: la edil de Limpieza de Telde responde tras las quejas por el mal olor en el municipio

«La ciudad huele a caramelo»: la edil de Limpieza de Telde responde tras las quejas por el mal olor en el municipio

Arrancan las expropiaciones para el cuarto carril de la GC-1 a su paso por Telde: «En 34 años me han expropiado dos veces por la ampliación de la vía»

Arrancan las expropiaciones para el cuarto carril de la GC-1 a su paso por Telde: «En 34 años me han expropiado dos veces por la ampliación de la vía»
Tracking Pixel Contents