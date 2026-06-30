La Breña convierte el verso improvisado en una de las grandes citas culturales del verano en Telde

La Breña volvió a mirar a la tradición oral canaria con la celebración del IV Encuentro de Verseadores, una cita que gana peso en el calendario cultural de Telde y que se consolida como uno de los encuentros más representativos del verano en el municipio.

El evento reunió a público procedente de distintos puntos de Gran Canaria y convirtió al barrio en un espacio de convivencia, música e intercambio cultural en torno al verso improvisado, una de las expresiones más singulares del patrimonio popular del Archipiélago.

Bajo la coordinación del reconocido verseador Yeray Rodríguez, la velada contó con la participación de un destacado grupo de jóvenes improvisadores, que demostraron el buen momento que atraviesa el verseo en Canarias y la existencia de un relevo generacional capaz de mantener viva esta tradición.

La velada contó además con la participación de la timplista Laura Martel, cuyo acompañamiento musical enriqueció una noche en la que el verso improvisado y el timple volvieron a poner de manifiesto la riqueza de la cultura popular canaria. / LP / DLP

Juventud, timple y tradición oral

La música también tuvo un papel protagonista con la participación de la timplista Laura Martel, cuyo acompañamiento enriqueció una noche en la que el verso y el timple volvieron a encontrarse sobre el escenario.

La combinación de jóvenes verseadores, música tradicional y participación vecinal permitió reforzar el carácter popular de una cita que no solo preserva la memoria cultural, sino que también la proyecta hacia nuevas generaciones.

El concejal de Cultura y del Distrito Cumbre, Juan Martel, destacó que el Encuentro de Verseadores se ha convertido en “una cita imprescindible del verano cultural en Telde” y subrayó el papel de La Breña como punto de encuentro para personas de diferentes municipios unidas por el amor a las tradiciones.

Martel defendió además que apostar por el verso improvisado es apostar por la identidad canaria. “Ver a tantos jóvenes sobre el escenario demuestra que esta tradición tiene presente y, sobre todo, tiene futuro”, señaló.

Bajo la coordinación del reconocido verseador Yeray Rodríguez / LP / DLP

Una cita ya asentada en el calendario cultural

El edil agradeció la implicación de Yeray Rodríguez, de los verseadores participantes, de Laura Martel, de la Asociación de Vecinos de La Breña y del público asistente, al considerar que todos ellos han contribuido al crecimiento de una iniciativa que ya forma parte del calendario cultural de Telde.

Con esta cuarta edición, el Encuentro de Verseadores reafirma a La Breña como un referente insular de la cultura tradicional canaria y como un punto de unión entre generaciones, municipios y aficionados al verseo.

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La cita volvió a demostrar que la improvisación oral sigue plenamente vigente en Canarias y que continúa encontrando nuevos públicos y nuevas voces dispuestas a mantenerla viva.