Telde celebra 25 años de su primera Bandera Azul rindiendo homenaje a los servicios de sus playas

Un cuarto de siglo de excelencia litoral. La concejalía de Playas del Ayuntamiento de Telde, liderada por la vicealcaldesa María González Calderín, ha organizado un emotivo acto institucional para conmemorar que en el año 2001 la playa de Melenara hizo historia al conseguir la primera Bandera Azul para el municipio.

El homenaje no solo ha servido para echar la vista atrás, sino para reconocer de forma pública el esfuerzo diario de todos los trabajadores, operarios y profesionales de los diferentes servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad que hacen posible que el litoral teldense luzca en perfectas condiciones año tras año.

Cuatro galardones que consolidan a Telde en el mapa nacional

La campaña de este 2026 ha vuelto a ratificar la calidad ambiental y de servicios de la costa del municipio. Telde, junto a San Bartolomé de Tirajana, se sitúa a la vanguardia de Gran Canaria al revalidar la totalidad de sus distinciones.

Los cuatro arenales que han conquistado la Bandera Azul este año son:

Playa de Melenara (la pionera de la lista).

(la pionera de la lista). Playa de La Garita.

Playa de Hoya del Pozo.

Playa de Salinetas.

Los menores del Campus "Costa Verano", protagonistas en Salinetas

El simbólico izado de la bandera se ha trasladado en esta ocasión a la playa de Salinetas. Los encargados de subir el galardón al mástil han sido los más de 40 niños y niñas que componen el Campus "Costa Verano".

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Este proyecto socioeducativo y deportivo cumple este año 18 ediciones ininterrumpidas dinamizando la temporada estival en la costa de Telde. Como muestra de agradecimiento por su trayectoria y por su implicación en el cuidado y respeto al entorno marino, el Ayuntamiento les ha hecho entrega de una placa conmemorativa durante el transcurso del acto.